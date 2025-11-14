Google Haritaların oldukça kullanışlı bir özelliği var ancak çok az kişi kullanıyor

Ancak bu güncelleme şu anda yalnızca bu yıl piyasaya sürülen Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold cihazlarının sahiplerine sunuluyor.

YENİ ÖZELLİĞİN ADI GÜÇ TASARRUFU MODU

Alternatifler mevcut olsa da birçok kişi araç kullanırken navigasyon için hâlâ Google Haritalar'ı kullanıyor ve uygulamayı çalıştırmanın pil gücünü tüketmesi ve bazı durumlarda cihazın ısınmasına neden olması şaşırtıcı değil. Harita hizmetinin güç tüketimini azaltmayı amaçlayan yeni tanıtılan güç tasarrufu modu, bu soruna bir çözüm olabilir.

Bunu, özünde renkli ve her türlü bilgiyle dolu olan klasik Google Haritalar ekranını, tek renkli bir renk şeması kullanan ve minimum grafik öğesi içeren, ancak yine de hedefinize ulaşma süresi ve izlenecek rota gibi önemli bilgileri gösteren bir ara yüze dönüştürerek yapıyor.

Yeni özelliği etkinleştirmek için varış noktanızı seçmeniz, ulaşım seçeneklerinden aracınızı seçmeniz ve ardından Git düğmesine dokunmanız gerekiyor. Cihazınızın güç düğmesine bastığınızda, uygulama anında daha az güç tüketen, minimal tasarımlı bir moda geçecektir. Tek sorun, özelliğin Pixel 10 telefonlarda mevcut olması ve Google'ın yeni özelliğin önceki Pixel cihazlarında veya diğer Android üreticilerinin telefonlarında da mevcut olup olmayacağına dair henüz bir bilgi vermemiş olmasıdır.

Pixel 10 sahipleri, yeni modun varsayılan olarak etkin olduğunu ve uygulamayı kullanırken güç düğmesinin bu duruma geçmesini istemiyorsanız, işlevi aşağıdaki şekilde devre dışı bırakabileceğinizi bilmelidir: