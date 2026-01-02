İsviçre'de 40 kişinin öldüğü facia yangının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı

İsviçre'de 40 kişinin öldüğü facia yangının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı
Yayınlanma:
İsviçre, Alpler'deki Crans-Montana kayak merkezinde meydana gelen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin yaralandığı yangın felaketi nedeniyle beş günlük ulusal yas ilan etti. Yangının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı.

İsviçre, Alp kayak merkezi Crans-Montana'da yılbaşı partisi sırasında çıkan ve çoğu genç yaklaşık 40 kişinin ölümüne, 115 kişinin yaralanmasına yol açan yangın nedeniyle beş günlük ulusal yas ilan etti. İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin, olayı ülke tarihinin "en travmatik olaylarından biri" olarak nitelendirdi.

YANGIN NASIL BAŞLADI?

Görgü tanıkları, yangının sabah 01.30 sularında Le Constellation adlı barda, şampanya şişelerine havai fişek veya işaret fişeği konulmasıyla başladığını anlattı. Alevlerin hızla tavanı tutuşturduğunu ve saniyeler içinde kalabalık bodrum katına yayıldığını belirten tanıklar, insanların dar merdivenlerden kaçmaya çalışırken büyük bir panik yaşandığını aktardı.

CUMHURBAŞKANINDAN TRAJEDİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Parmelin, "Bu, bilinmeyen boyutlarda bir trajediydi" ifadelerini kullanarak, "projeleri, umutları ve hayalleri yarıda kalan" gençler için saygı duruşunda bulundu. Parmelin, böyle bir felaketin bir daha asla yaşanmamasını sağlamakla yükümlü olduklarını da sözlerine ekledi.

İsviçre'de yılbaşı eğlencesinde patlama: Çok sayıda ölü varİsviçre'de yılbaşı eğlencesinde patlama: Çok sayıda ölü var

Yılbaşı kutlamaları faciaya dönüşmüştü! 40 kişinin öldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktıYılbaşı kutlamaları faciaya dönüşmüştü! 40 kişinin öldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

SESSİZ ANMA TÖRENİ

Perşembe akşamı yüzlerce kişi, dondurucu soğukta olay yerinde sessizce toplanarak çiçek bıraktı ve mum yaktı. Anma törenine katılanların çoğu, yangında kaybettikleri veya ağır yaralanan yakınlarını tanıyan kişilerdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

