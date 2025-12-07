Girit Adası'nda facia: 18 ölü

Yunanistan medyasının aktardığına göre, Girit’in yaklaşık 26 deniz mili güneyinde göçmenleri taşıyan bir lastik bot battı.

Botun battığını, Yunan Sahil Güvenliği’ne ölgeden geçen ve Türk bayraklı olduğu belirtilen bir ticari gemi bildirdi.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sahil güvenlik ekipleri, bottaki 2 kişiyi kurtardı, 18 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Kurtarılan göçmenler kayıt ve sağlık kontrolleri için Girit'in Ierapetra kentine götürüldü.

Hayatını kaybeden göçmenlerin cenazeleri ise otopsi için hastaneye kaldırıldı.