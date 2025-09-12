Gemide kumar oynadı kaybedince okyanusa atladı

Puerto Rico'daki ABD Bölge Mahkemesine sunulan suç duyurusuna göre, Jey Gonzalez-Diaz adlı kişi, 7 Eylül sabahı saat 9:15 civarında, yolcular gemiden iniyorlarken Royal Caribbean'ın Rhapsody of the Seas gemisinden okyanusa atladı.

İki kişinin kurtarılan Gonzalez-Diaz, Gümrük ve Sınır Koruma görevlileri tarafından saat 9:45'te gözaltına alınmadan önce kıyıya çıkarıldı.

ABD Karayipler'de bir gemiyi vurdu

KURTARILDI BİR DE SORUŞTURMA AÇILDI

Rhapsody of the Seas gemisinde 12 güverte bulunmakla birlikte, Gonzalez-Diaz'ın hangi güverteden atladığı belli değil. Gonzalez-Diaz, “parasal raporlama yükümlülüklerinden kaçmaya teşebbüs etmekle” suçlanıyor.

16 BİN DOLAR KUMAR BORCUNA GİRDİ

Neden atladığı sorulduğunda Gonzalez-Diaz, gümrük memurlarına, vergilendirilmek istemediği için üzerinde bulunan parayı beyan etmek istemediğini söyledi.

Ancak şikayette atıfta bulunulan Royal Caribbean kayıtlarına göre, Gonzalez-Diaz'ın tur şirketine 16.710,24 dolar borcu vardı ve bunun çoğu gemide oynadığı kumarhane ve oyun masraflarından oluşuyordu.

Doğu Çin Denizi'nde yeni gerilim: Çin gemileri Japon sularına girdi

KİMLİĞİNDE ÇELİŞKİLER GÖRÜLDÜ

Yetkililer, Gonzalez-Diaz'ın 31 Ağustos'ta Porto Riko'da Rhapsody of the Seas gemisine bindiğini söyledi.

Şikayette, sırt çantasında 14.600 dolar nakit para, ABD pasaportu, sosyal güvenlik kartı, Porto Riko doğum belgesi, Tennessee eyalet kimlik kartı ve Royal Caribbean biniş kartı bulunduğu belirtildi. Kimliklerdeki isimler çelişki gösteriyordu, bu da daha fazla soru işareti yarattı.

Royal Caribbean sözcüsü, cruise şirketinin yetkililerle işbirliği yaptığını ve devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek daha fazla yorum yapmayacağını söyledi.