Doğu Çin Denizi'nde yeni gerilim: Çin gemileri Japon sularına girdi

Yayınlanma:
Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'nin, Okinawa eyaletindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahının açıklamasına dayandırdığı haberinde, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisinin Japon kara sularını ihlal ettiği aktarıldı.

Haberde, "çeşitli silahlarla" donatılmış olduğu görülen gemilerin, Japonya'nın kontrolündeki Minami Kojima Adası etrafında dolaştığı belirtildi.

thumbs-b-c-9e7003e248f7bb49d004df89f6f1eb20.jpg

Japonya Sahil Güvenliğinin (JCG) uyarıları sonrası gemilerin bölgeden ayrıldığı, yabancı gemilerin olası kara suları ihlallerine karşı JCG'nin bölgeyi izlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Çin'e ait gemiler, en son 5 Ağustos'ta Japon kara sularını ihlal etmişti.

- TARTIŞMALI ADALAR

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

