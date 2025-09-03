ABD Karayipler'de bir gemiyi vurdu

Yayınlanma:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela’dan ayrılan bir teknenin Karayipler’de ABD ordusu tarafından vurulduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela’dan çıkan bir teknenin Karayipler’in güneyinde ABD ordusu tarafından vurulduğunu duyurdu.

Rubio, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu üzere, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan ayrılan ve terörist örgüt olarak tanımlanan bir uyuşturucu karteli tarafından kullanılan uyuşturucu taşıyan bir tekneye Karayipler'in güneyinde ölümcül bir saldırı düzenledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

