Gazze'deki sahra hastanesi taşınıyor

Ürdün'ün sahra hastanesi Gazze'den Han Yunus kentine taşınmaya başlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in kara saldırılarına başladığı Gazze kentindeki sağlık tesislerinin sürekli tahrip edilmesinin daha fazla ölüme yol açacağına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

İsrail ordusunun işgal planını onaylamasından sonra havadan ve karadan saldırıları yoğunlaştırdığı Gazze kentindeki Ürdün Sahra Hastanesi de güneye göç dalgasına dahil oldu. Ürdün, sahra hastanesinin Gazze'den taşıma kararını aldı.

aa-20250924-39215148-39215141-urdun-sahra-hastanesini-gazze-kentinden-guneydeki-han-yunusa-tasiyor.jpg

Amman yönetimi, İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva bölgesinde bulunan Ürdün Sahra Hastanesini, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine taşıyor. Hastaneye ait bazı ekipmanlar, tırlarla Han Yunus’a taşındı.

aa-20250924-39215148-39215147-urdun-sahra-hastanesini-gazze-kentinden-guneydeki-han-yunusa-tasiyor.jpg

Gazze'de 3 bin 800'ü çocuk olmak üzere en az 15 bin 600 hastanın DSÖ'nün desteğiyle tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

