Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 244'e ulaştı

Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle ölen gazeteci sayısının 244’e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nin 4. katına düzenlenen hava saldırısında 4 gazetecinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP bünyesinde çalışan gazeteci Meryem Ebu Dekka ile ABD merkezli NBC News’te görevli Muaz Ebu Taha bulunuyor.

Filistin hükümeti, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de basına yönelik cinayetleri ve saldırılarının bir “soykırım” niteliği taşıdığını vurguladı. Açıklamada, uluslararası topluma ve gazetecilik kuruluşlarına, İsrail’in işlediği suçlara karşı uluslararası mahkemelerde dava açmaları ve Filistinli gazetecilere yönelik saldırıları durdurması için baskı uygulamaları çağrısında bulunuldu.