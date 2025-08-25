Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 244'e ulaştı

Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 244'e ulaştı
Yayınlanma:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırılarda 4 gazeteci daha hayatını kaybetti, böylece 7 Ekim 2023’ten bu yana ölen basın mensubu sayısı 244’e ulaştı.

Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle ölen gazeteci sayısının 244’e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nin 4. katına düzenlenen hava saldırısında 4 gazetecinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP bünyesinde çalışan gazeteci Meryem Ebu Dekka ile ABD merkezli NBC News’te görevli Muaz Ebu Taha bulunuyor.

Filistin hükümeti, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de basına yönelik cinayetleri ve saldırılarının bir “soykırım” niteliği taşıdığını vurguladı. Açıklamada, uluslararası topluma ve gazetecilik kuruluşlarına, İsrail’in işlediği suçlara karşı uluslararası mahkemelerde dava açmaları ve Filistinli gazetecilere yönelik saldırıları durdurması için baskı uygulamaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Dünya
İsveçli diplomattan NATO skandalı: Türkiye dosyalarını tuvalette unuttu
İsveçli diplomattan NATO skandalı: Türkiye dosyalarını tuvalette unuttu
İşsiz sayısı 3 milyona dayandı
İşsiz sayısı 3 milyona dayandı
Piyangoyu 14 kez kazanan ekonomist sırrını açıkladı
Piyangoyu 14 kez kazanan ekonomist sırrını açıkladı