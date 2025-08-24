Gazze'de bir bebek daha açlıktan öldü!

Gazze'de bir bebek daha açlıktan öldü!
Yayınlanma:
İsrail’in saldırıları ve sıkı ablukası nedeniyle kıtlıkla mücadele eden Gazze Şeridi’nde bir bebek daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Gazze’de insani kriz giderek derinleşiyor. İsrail’in saldırıları ve insani yardım girişini engelleyen sıkı ablukası, temel gıda ve sağlık malzemelerinin teminini imkânsız hâle getiriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş’ün açıklamasına göre, son 24 saatte biri çocuk 8 kişi açlıktan yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023’ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 115’i çocuk olmak üzere toplam 289’a ulaştı.

Gazze Şeridi’ndeki insani felaketin boyutu oldukça ciddi. Sivil altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesi ve sürgün emirleri nedeniyle nüfusun yaklaşık 2 milyonu yerinden edildi. Barındıkları çadırlar ve okullar aşırı kalabalık, hijyen eksikliği ve yetersiz su temini nedeniyle bulaşıcı hastalıklarla mücadele ediyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını ve barındığı bölgeleri hedef alıyor.

Özellikle çocuklar ve bebekler, açlık, yetersiz beslenme ve hijyen yetersizliği nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ulusal ve uluslararası gözlemciler, İsrail’in abluka ve saldırılarıyla Gazze’de açlığı ve susuzluğu bir silah olarak kullandığını ifade ediyor.

Yerel sağlık yetkilileri ve yardım kuruluşları, acil gıda ve tıbbi yardım çağrısında bulunurken, Gazze’deki insani durumun kritik bir aşamada olduğu vurgulanıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

