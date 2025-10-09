Gazze'de ateşkes anlaşması coşkuyla karşılandı

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında barış planının ilk aşaması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Gazze'de çok sayıda kişi sokaklara akın ederek sevinç gösterilerinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında Gazze'de barış planının ilk aşaması konusunda anlaşmaya varıldığını resmi olarak duyurdu.

Buna göre, anlaşma kapsamında bütün esirler serbest bırakılacak. Ayrıca, İsrail güçlerinin de belirlenen hattın gerisine çekileceği bildirildi.

Son Dakika | Gazze'de ateşkes anlaşması imzalandıSon Dakika | Gazze'de ateşkes anlaşması imzalandı

ANLAŞMANIN ARDINDAN GAZZE SOKAKLARINDA SEVİNÇ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklaması, Gazze halkı arasında büyük bir sevinç ve coşku yarattı. Uzun süredir çatışmalar ve insani zorluklarla boğuşan Gazzeliler, ateşkes umuduyla haberin duyulmasının hemen ardından sokaklara çıktı.

İmzalanan ateşkesin ilk aşaması, Gazze'de sevinç gösterileriyle karşılandı. Sokaklara dökülen çok sayıda kişi, anlaşmanın getirdiği esirlerin serbest bırakılması ve İsrail'in geri çekilmesi beklentisiyle umutlarını tazeledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
TFF Galatasaray Beşiktaş derbisi kararını açıkladı: Cezalar yolda
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Dünya
Mahmud Abbas'tan ateşkes açıklaması
Mahmud Abbas'tan ateşkes açıklaması
Gazze'deki ateşkesin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama
Gazze'deki ateşkesin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama
“Irak Kasabı” görev başında! Trump daha iyisini bulamazdı
“Irak Kasabı” görev başında! Trump daha iyisini bulamazdı