Gazze'de ateşkes anlaşması coşkuyla karşılandı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında Gazze'de barış planının ilk aşaması konusunda anlaşmaya varıldığını resmi olarak duyurdu.

Buna göre, anlaşma kapsamında bütün esirler serbest bırakılacak. Ayrıca, İsrail güçlerinin de belirlenen hattın gerisine çekileceği bildirildi.

Son Dakika | Gazze'de ateşkes anlaşması imzalandı

ANLAŞMANIN ARDINDAN GAZZE SOKAKLARINDA SEVİNÇ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklaması, Gazze halkı arasında büyük bir sevinç ve coşku yarattı. Uzun süredir çatışmalar ve insani zorluklarla boğuşan Gazzeliler, ateşkes umuduyla haberin duyulmasının hemen ardından sokaklara çıktı.

İmzalanan ateşkesin ilk aşaması, Gazze'de sevinç gösterileriyle karşılandı. Sokaklara dökülen çok sayıda kişi, anlaşmanın getirdiği esirlerin serbest bırakılması ve İsrail'in geri çekilmesi beklentisiyle umutlarını tazeledi.