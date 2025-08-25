Gazze açlıktan ölüyor: Son 24 saatte 2'si çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi

Gazze açlıktan ölüyor: Son 24 saatte 2'si çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
İsrail’in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde açlık can almaya devam ediyor. Son 24 saatte 2’si çocuk 11 Filistinli daha yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in yoğun saldırıları ve ablukasının yol açtığı insani felaketin derinleştiğini belirtti. Burş, açlık nedeniyle ölenlerin sayısının 7 Ekim 2023’ten bu yana 117’si çocuk olmak üzere 300’e yükseldiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze’deki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. aşamaya ulaştığı vurgulandı. Raporda, yarım milyondan fazla insanın açlık, yoksulluk ve ölümle yüz yüze olduğu kaydedildi.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını” ifade ediyor. Nüfusu 2,3 milyon olan Gazze’de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edilirken, halk derme çatma çadırlarda ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusu ise sivil noktaları hedef almaya devam ediyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Dünya
İsveçli diplomattan NATO skandalı: Türkiye dosyalarını tuvalette unuttu
İsveçli diplomattan NATO skandalı: Türkiye dosyalarını tuvalette unuttu
İşsiz sayısı 3 milyona dayandı
İşsiz sayısı 3 milyona dayandı
Piyangoyu 14 kez kazanan ekonomist sırrını açıkladı
Piyangoyu 14 kez kazanan ekonomist sırrını açıkladı