Gazze açlıktan ölüyor: Son 24 saatte 2'si çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in yoğun saldırıları ve ablukasının yol açtığı insani felaketin derinleştiğini belirtti. Burş, açlık nedeniyle ölenlerin sayısının 7 Ekim 2023’ten bu yana 117’si çocuk olmak üzere 300’e yükseldiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze’deki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. aşamaya ulaştığı vurgulandı. Raporda, yarım milyondan fazla insanın açlık, yoksulluk ve ölümle yüz yüze olduğu kaydedildi.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını” ifade ediyor. Nüfusu 2,3 milyon olan Gazze’de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edilirken, halk derme çatma çadırlarda ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusu ise sivil noktaları hedef almaya devam ediyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.