Fransız şirketin IŞİD’i fonlamasına ilişkin davada yeni gelişme

Fransız çimento devi Lafarge'ın, terör örgütü IŞİD'i finanse etmekten yargılandığı dava, yeni bir usuli gelişmeyle ertelendi. Paris Ceza Mahkemesi, şirket ve 8 kişi hakkındaki davayı, 18 Kasım tarihine ertelediğini açıkladı.

USULSÜZLÜK TESPİTİ DAVAYI ERTELEDİ

Mahkeme, sanıklardan biri olan ve şirketin Suriye'deki eski müdürü Bruno Pescheux'nün mahkemeye sevk kararında bir düzensizlik tespit etti. Bu gerekçeyle söz konusu kararın, Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı'na (Pnat) iletilerek gerekli düzenlemelerin yapılmasına karar verildi. Duruşmaların 18 Kasım'da yeniden başlayıp 19 Aralık'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Fatih Altaylı'nın koğuş komşusu IŞİD'li teröristmiş: Reina saldırısını gerçekleştirmişti!

İSTİHBARATIN BİLGİSİ DAHİLİNDE FİNANSMAN

Davaya konu olan iddialara göre, Lafarge'ın terör örgütü IŞİD'i, Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiği belgelerle kanıtlandı. Şirketin, IŞİD ile ilişkileri konusunda Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiği, ancak istihbarat ve devlet kurumlarının bu durumu uyarmak yerine gizli tutanaklarda itiraf ettiği öne sürülüyor. IŞİD'in, Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel inşasında kullandığı iddia ediliyor.

ABD'de IŞİD alarmı! Bayramı kana bulayacaklardı

UZUN SÜRELİ YARGI SÜRECİ

Şirket hakkındaki soruşturma Haziran 2017'de başlamıştı. "İnsanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması bir dönem düşürülmüş, ancak Fransa Yargıtayı'nın Eylül 2021'deki kararıyla bu suçlamanın yöneltilmesinin önü açılmıştı. Ocak 2024'te Yargıtay, bu suçlamaların düşürülmesi talebini reddederek soruşturmanın devamına hükmetmişti. Ekim 2024'te ise sorgu hakimleri, Lafarge grubunun ve dört eski yöneticisinin, AB ambargosunu ihlal ederek terör örgütünü finanse etmekten yargılanmasına karar vermişti.