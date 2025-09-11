Fransa’da başbakanın ofisteki ilk günü zehir oldu
Fransa’da yurttaşlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sosyal ve ekonomik politikalarına karşı ayaklandı.
Önceden yapılan, 10 Eylül Çarşamba günü için planlanan “Her Şeyi Engelle” başlıklı genel grev ve eylem çağrısı, Fransa’da yeni Başbakan Sebastien Lecornu’nun ilk gününe denk geldi.
540 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ülkeyi sarsan ve 540 kişinin gözaltına alındığı eylemler Lecornu’nun ofisindeki ilk gününü zehir etti.
Fransa’da bir gün boyunca süren protestolar, ulusal çapta birçok kenti duman, barikat ve alevlere boğdu. Protestocular Macron’un bütçe kesintilerine tepki gösterdi.
80 BİN POLİS GÖREV YAPTI
Protestolar “ülkeyi tamamen durdurma” amacına ulaşmamış olsa da günlük hayat birçok noktada felç oldu.
Fransa’da 80 bin polisin görev aldığı protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Rennes kentinde bir otobüs ateşe verildi, farklı şehirlerde elektrik kabloları imha edildi, tren ve araç trafikleri barikatlarla durduruldu.
250 BİN KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, yaklaşık 200 bin kişinin sokağa döküldüğünü açıkladı. Eyleme önderlik eden sendikalar ise bu rakamı 250 bin olarak duyurdu.
İçişleri Bakanlığı 540'tan fazla kişinin tutuklandığını, yüzlerce kişinin gözaltında tutulduğunu, bir düzineden fazla polisin yaralandığını ve mitinglerden sokak yangınlarına kadar 800'den fazla protesto eylemi gerçekleştiğini bildirdi.
PARİS DE KARIŞTI
Sabah trafiğinin yoğun olduğu saatlerde Paris'in çevre yolunu defalarca kapatmaya çalışan protestocu gruplar, polis tarafından göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtıldı.
Başkentin diğer bölgelerinde protestocular çöp kutularını yığarak polis memurlarına nesneler fırlattı. Binlerce protestocunun barışçıl bir şekilde toplandığı Châtelet semtindeki bir restoranda çıkan yangına itfaiye ekipleri çağrıldı.
