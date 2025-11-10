Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdırmıştı: Şüpheli intihar girişimi

Yayınlanma:
İsrail'de Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski Askeri Başsavcı intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İsrail’de Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdırmak suçlamasıyla ev hapsinde tutulan eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi’nin intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’na sabah 06.50’de gelen ihbarla Yerushalmi’nin evine sağlık görevlilerinin gönderildiği belirtildi.

İntihar şüphesiyle hastaneye kaldırılan Yerushalmi’nin bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve aşırı dozda ilaç kullandığı belirtildi.

10 GÜNLÜK EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

İsrail askerlerinin Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran eski askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'ye 10 günlük ev hapsi verilmişti.

FİLİSTİNLİ ESİRE TECAVÜZ GÖRÜNTÜLERİNİ SIZDIRMIŞTI

Yerushalmi'nin gözaltına alındığı 2 Kasım'da cep telefonunu denize attığından şüpheleniliyordu. İsrail polisi, Yerushalmi'nin cep telefonunu bulmak için Tel Aviv yakınındaki sahilde dalgıçlarla arama gerçekleştirmişti.

Eski başsavcı Yerushalmi'nin, İsrail'deki Sde Teiman Hapishanesi'nde, askerlerin Filistinli bir esire tecavüz ettiği anların güvenlik kamerası kaydını basına sızdırdığı ortaya çıkmıştı.

Aşırı sağcı bakanlar ve grupların baskısı sonucu geçen hafta görevinden istifa eden Yerushalmi, 2 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

