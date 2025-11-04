Filistin’den İsrail’in apartheid idam hamlesine tepki

Filistin yönetimi, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu'ndan geçen ve Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısına sert tepki gösterdi. Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tasarının "savaş suçları ve insanlığa karşı suçların yasama organı kanalıyla resmi olarak ilanı" anlamına geldiği belirtildi.

'SOYKIRIM SUÇLARINA BİR YENİSİ'

Açıklamada, tutukluların idamına ilişkin bu yasanın bir "yargısız infaz kararı" olduğu vurgulandı. İsrail yargı sistemi ve meclisinin, suçların yasalaştırılması ve cezadan kaçışın aracı haline geldiği ifade edildi. Tasarının, Gazze'de işlenen soykırım suçlarına bir yenisini ekleme niyeti taşıdığı kaydedildi.

İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Söz konusu yasa tasarısının, uluslararası hukukun açık ihlali olduğunun altı çizilen açıklamada, uluslararası toplum ve hukuk kurumları acilen harekete geçmeye çağrıldı. Açıklamada, "Uluslararası toplum ve hukuk kurumları, işgalci güç tarafından izlenen bu tehlikeli yolla mücadele etmek, hesap verebilirlik mekanizmalarını harekete geçirmek, bu yaklaşımı destekleyen meclis üyelerini terör listelerine almak, onları ve bu ırkçı kurumu boykot etmek için derhal harekete geçmeye çağrıldı" ifadelerine yer verildi.

İsrailli gazeteci: Esire yapılan işkence İsrail için bir yüz karasıdır

TASARININ İÇERİĞİ

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu tarafından kabul edilerek meclis genel kuruluna sevk edilen tartışmalı yasa tasarısı, bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere ölüm cezası verilebilmesinin önünü açıyor. Ancak tasarının önemli bir istisnası bulunuyor; yasa, Filistinlileri öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.