Filistin’den İsrail’in apartheid idam hamlesine tepki

Filistin’den İsrail’in apartheid idam hamlesine tepki
Yayınlanma:
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısını "savaş suçlarının resmi ilanı" olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu acil harekete geçmeye çağırdı. Bu yasaya göre Filistinliler için idam cezası öngörülen suçları işleyen İsrailliler için idam olmayacak.

Filistin yönetimi, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu'ndan geçen ve Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısına sert tepki gösterdi. Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tasarının "savaş suçları ve insanlığa karşı suçların yasama organı kanalıyla resmi olarak ilanı" anlamına geldiği belirtildi.

'SOYKIRIM SUÇLARINA BİR YENİSİ'

Açıklamada, tutukluların idamına ilişkin bu yasanın bir "yargısız infaz kararı" olduğu vurgulandı. İsrail yargı sistemi ve meclisinin, suçların yasalaştırılması ve cezadan kaçışın aracı haline geldiği ifade edildi. Tasarının, Gazze'de işlenen soykırım suçlarına bir yenisini ekleme niyeti taşıdığı kaydedildi.

İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldıİsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Söz konusu yasa tasarısının, uluslararası hukukun açık ihlali olduğunun altı çizilen açıklamada, uluslararası toplum ve hukuk kurumları acilen harekete geçmeye çağrıldı. Açıklamada, "Uluslararası toplum ve hukuk kurumları, işgalci güç tarafından izlenen bu tehlikeli yolla mücadele etmek, hesap verebilirlik mekanizmalarını harekete geçirmek, bu yaklaşımı destekleyen meclis üyelerini terör listelerine almak, onları ve bu ırkçı kurumu boykot etmek için derhal harekete geçmeye çağrıldı" ifadelerine yer verildi.

İsrailli gazeteci: Esire yapılan işkence İsrail için bir yüz karasıdırİsrailli gazeteci: Esire yapılan işkence İsrail için bir yüz karasıdır

TASARININ İÇERİĞİ

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu tarafından kabul edilerek meclis genel kuruluna sevk edilen tartışmalı yasa tasarısı, bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere ölüm cezası verilebilmesinin önünü açıyor. Ancak tasarının önemli bir istisnası bulunuyor; yasa, Filistinlileri öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Dünya
Roma'da 800 yıllık kule çökmüştü: Mahsur kalan son işçi de kurtarıldı
Roma'da 800 yıllık kule çökmüştü: Mahsur kalan son işçi de kurtarıldı
New York borsası Fed ve yapay zekâ ile fiyatlandı
New York borsası Fed ve yapay zekâ ile fiyatlandı