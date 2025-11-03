İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentine yönelik hava ve topçu saldırıları düzenlediği bildirildi. Filistin basınında yer alan haberlere göre, saldırılar sonucunda yaralananlar olduğu ve çeşitli noktaların hedef alındığı belirtildi.

Filistin basınında yer alan bilgilere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA), Han Yunus'un doğu kesimindeki Beni Suheyla beldesinde bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırı sonucunda yaralananların olduğu duyuruldu.

SİVİL BÖLGELER VE BİR OKUL TOPÇU ATEŞİ ALTINDA

Aynı haber kaynakları, Han Yunus'un doğusundaki Abasan Kebir beldesi ve çevresinin de topçu atışlarıyla vurulduğunu aktardı. Saldırılarda ayrıca Hansa Okulu'nun da hedef alındığı belirtildi.

NUSAYRAT SAHİLİNDE KAYIKLARA ATEŞ AÇILDI

Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nın sahil şeridinde ise farklı bir olay yaşandığı kaydedildi. Bölgedeki İsrail askerlerinin bazı kayıklara ateş açarak vurduğu bildirildi.