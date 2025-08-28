Fed ve Beyaz Saray arasında tarihi çekişme: Kovulan yönetici Trump'a dava açtı

Cook'un Columbia Bölgesi (Washington) ABD Bölge Mahkemesine açtığı dava, Trump'ın aylardır yeni siyasi yandaşlarını yerleştirmek ve faiz oranlarını düşürmek için hedef aldığı, bağımsız bir kurum olan Fed için kalıcı etkileri olacak tarihi bir hukuk mücadelesinin zeminini hazırladı.

Davada, Trump'ın yanı sıra Fed ve Fed Başkanı Jerome H. Powell da davalı olarak gösterildi.

TRUMP’IN EYLEMLERİNİN MEŞRUİYETİ SORGULANIYOR

Cook, Trump'ın sosyal medyada yayımladığı bir mektupta onu kovacağını duyurmasından üç gün sonra resmî olarak hukuki mücadelesine başladı.

Başkan, 2022'de Senato tarafından onaylanan Cook'un mortgage dolandırıcılığına karıştığını iddia etti ve Fed'in kuruluş tüzüğünde yer alan, yöneticileri haklı nedenlerle görevden almasına izin veren bir yetkiyi kullandı.

Ancak Fed'in ilk siyahi kadın yöneticisi olan Cook, herhangi bir suçtan yargılanmadı veya mahkum edilmedi. Dolayısıyla birçok uzman, Cook aleyhindeki iddiaların kanıtlanmamış olduğunu ve Fed'de çalışmaya başlamadan önceki davranışlarıyla ilgili olduğunu belirterek, Trump'ın eylemlerinin meşruiyetini sorguladı.

İDDİALARA CEVAP VERMESİ İÇİN FIRSAT TANINMADI

Cook'a kanıtları incelemek ve iddialara resmi olarak yanıt vermek için bir fırsat da tanınmadı, bu durum da birçok gözlemciye hukuki açıdan sorunlu geldi.

Dava kapsamındaki 24 sayfalık bir dosyada, Cook'un avukatları, bu görevden almayı “benzeri görülmemiş ve yasadışı” olarak nitelendirdi. Bunun, Fed yasasında belirtilen, merkez bankasının kongre tarafından verilen korumalarını “altüst edeceğini” söyledi.

Dosyada, Trump'ın Cook'un adil yargılanma hakkını ihlal ettiği belirtildi ve başkanın görevden alınmasını açıklamadan önce Cook'un iddialara yanıt verme şansı olmadığına vurgu yapıldı.

GEÇİCİ OLARAK GÖREVE İADESİ İSTENİYOR

Davada, “Yönetici Cook'un Senato onayından önce meydana geldiği iddia edilen asılsız “mortgage” dolandırıcılığı iddiaları, ‘verimsizlik, görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma’ anlamına gelmez” dendi. Başkan Trump’ın da böyle bir iddiada bulunmadığına dikkat çekildi.

Avukatlar, bölge mahkemesinden, Cook'un işten çıkarılmasının yasallığını tartışırken geçici olarak Fed'de görevine devam etmesine izin vermesini istedi. Bu, Eylül ayında borçlanma maliyetlerini tartışmak üzere yapılacak bir sonraki Fed toplantısında faiz oranlarının yönü hakkında oy kullanmasına olanak sağlanması anlamına geliyor.

FEDERAL KONUT MÜDÜRÜ DE DAHİL OLDU

Cook, davada kendi avukatını tuttu ve Fed tarafından temsil edilmiyor. Son günlerde bağımsızlığını korumaya çalışan Fed, Trump'ın eylemlerinin yasallığı veya kendi üyelerinden birine yöneltilen iddialar hakkında yorum yapmadı. Ancak bu dava Fed yönetim kurulundaki diğer üyeler için de ciddi sonuçlar doğurabilir ve onları Trump tarafından görevden alınmaya açık hale getirebilir.

Davada nihai kararın çıkmasının aylarca süreceği öngörülüyor Trump ise bu sırada Cook'un yerine geçecek potansiyel adayları araştırmaya başladığını açıkladı. Trump yönetiminin, Cook'u geçici olarak görevine iade eden herhangi bir kararı temyiz etmesi ve son aylarda başkanın bazı bağımsız federal kurumların liderlerini istediği gibi görevden almasına izin veren Yüksek Mahkeme'de bir mücadele başlatması bekleniyor.

Trump, federal konut müdürü Bill Pulte'nin, Fed başkanının Fed'e atanmadan önce mortgage başvurularında iki evi usulsüz bir şekilde ana ikametgahı olarak belirlediğini gösteren kanıtlar bulduğunu iddia etmesinden bir hafta sonra Cook'u kovma emrini verdi. Pulte'ye göre, bu durum Cook'un uygun kredi koşulları elde etmesini sağladı.

TRUMP ÇOĞUNLUK POTANSİYELİNDEN MEMNUN

Pulte, bu konuyu Adalet Bakanlığı'na havale etti ve bakanlık cezai soruşturma başlattı. Pulte, kurumunun dolandırıcılığı ortadan kaldırmaya devam edeceğini vurguladı. Ancak Pulte'nin suçlamaları, Federal Konut Finansmanı Ajansı direktörü olarak görevini kullanarak Trump'ın en tanınmış siyasi düşmanlarını soruşturmak veya saldırmak için kullandığı tartışmalarını tekrar fitilledi.

Salı günü yapılan maraton kabine toplantısında Trump, Cook'un bir “ihlal” işlediğini iddia etti ve gazetecilere “O, özellikle bu ihlali yapamaz, çünkü düşünürseniz, ipoteklerden sorumlu ve bizim yüzde 100 dürüst insanlara ihtiyacımız var” dedi.

Ancak Trump, merkez bankasında “çok kısa sürede çoğunluğu” elde etme ihtimalinden de memnun görünüyordu. “Çoğunluğu elde ettiğimizde, konut piyasası hareketlenecek ve bu harika olacak” dedi.

“İnsanlar çok yüksek faiz ödüyor. Konut piyasasının tek sorunu bu.”

ATAMA İÇİN SENATO ONAYI GEREKİYOR

Bir başka Fed yöneticisi olan Adriana Kugler, görev süresi ocak ayına kadar devam etmesine rağmen, aniden görevinden istifa edeceğini açıkladı. Trump, onun yerine Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Stephen Miran'ı atamayı planladığını söyledi, ancak bu hafta Miran'ı Cook'un yerine atayabileceğini de belirtti. Ancak böyle bir atama için Senato'nun onayı gerekiyor.

Trump FED yetkilisini görevden aldı: 111 yılda ilk kez