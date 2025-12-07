Esad'ın 'çok gizli' zarfı açıldı kayıp kayıtlar ortaya çıktı: Hakaret, alay ve itiraflar

Al Arabiya/Al Hadath muhabiri Mahmud el-Vavi, gündem yaratan bu görüntülerin kaynağına dair çarpıcı detaylar paylaştı. El-Vavi'nin aktardığı bilgilere göre, söz konusu video kayıtları Cumhurbaşkanlığı Sarayı içerisinde bulundu. Görüntüler, üzerinde "Çok Gizli" ibaresi yer alan bir zarfın içinden çıktı. Zarfın içerisinde ayrıca Esad'ın eski danışmanı Luna Şibl'e ait kişisel belgelerin de bulunduğu belirtildi. Kayıtlara, "Suriyelilere Beşar Esad'ın gerçek yüzünü göstermek" amacıyla hareket eden bazı kişiler tarafından 8 Aralık 2024 tarihinde ulaşıldığı ifade edildi.

HALKA "TOPLUMUN EN KÖTÜSÜ" VE "FİRAVUN" BENZETMESİ

Sızdırılan görüntülerin bir bölümünde, Beşar Esad'ın eski danışmanı Luna Şibl ile birlikte Doğu Guta bölgesinde araç kullandığı görülüyor. Araçta Şibl'in yardımcısı Amjad Issa'nın da bulunduğu belirtilen kayıtlarda, Esad'ın iç savaşın en şiddetli çatışmalarına sahne olan bölgedeki yıkılmış bir camiyle alay ettiği dikkat çekiyor.

Kayıtlarda Esad'ın, ekonomik zorluklar içinde yaşayan bölge halkının cami inşa etmesini eleştirerek onları "sorumsuz firavunlara" benzettiği duyuluyor. Esad'ın ayrıca halka yönelik küfürlü ifadeler kullandığı, Doğu Guta'daki insanları "toplumun en kötüsü" olarak nitelendirdiği ve "Yiyecekleri yok ama camilere harcıyorlar" diyerek halkı hedef aldığı kayıtlara yansıdı. Luna Şibl'in ise askeri telsiz konuşmalarıyla dalga geçerek Suriyelileri küçümseyici bir tonda "nazik" olarak tanımladığı aktarıldı.

ASKERLER, GENERALLER VE MÜTTEFİKLERLE ALAY ETTİLER

Yayınlanan videolarda, Esad ve Şibl'in Suriye ordusu mensupları ve müttefikleri hakkında da alaycı bir dil kullandıkları görüldü. Geçmişte Esad'ın elini öpen bazı askerlerin durumunun alay konusu yapıldığı diyaloglarda, bir Suriye generalinin çok sayıda askerin önünde Esad'a "Elinizi ve ayağınızı öperim" dediği anlar yer aldı.

Davutoğlu Esad'ın 'Kuzey Irak' teklifini ilk kez anlattı: Şiddetle karşı çıktım

Luna Şibl'in Suriyeli general Süheyl Hasan hakkında, "Ayağını Kasyun Dağı'na koymuş, Rus korumalarla poz veriyor" ifadelerini kullandığı, Esad'ın ise Hasan için "tuhaf teorilerin sahibi" nitelemesini yaptığı belirtildi. Ayrıca Şibl'in, Hizbullah'ın askeri gücüyle övünmesine atıfta bulunarak, "Şimdi ise sesleri çıkmıyor" dediği, polis teşkilatı ve İçişleri Bakanı ile ilgili sosyal medyada çıkan haberleri de tiye aldığı görüldü.

YIKIM İTİRAFLARI VE "TİKSİNTİ" HİSSİ

Görüntülerde sahadaki duruma dair dikkat çekici itiraflar da yer buldu. Esad'ın "Sakba'ya gireceğiz, sanki kurtarılmamış gibi" dediği duyulurken, Luna Şibl'in "Bizim gençler Cobar'ı tamamen boşalttı, hiçbir şey bırakmadı" diyerek yağma veya tahliye durumunu ima ettiği görüldü.

Yıkılmış binalar ve boş sokaklar arasında geçen yolculuk sırasında Şibl'in Esad'a, "İnsani konuları konuşmaya tahammülün yok ama askeri konulara gelince canlanıyorsun" dediği kayıtlara geçti. Esad'ın ise propaganda amaçlı bir fotoğraf için tankın üzerine çıkmak istediğini söylediği ve Suriye'deki tabloya bakarak "Sadece utanç değil, tiksinti hissediyorum" ifadesini kullandığı duyuldu.

KENDİ SOYADIYLA DALGA GEÇTİ

Sızdırılan kayıtların en şaşırtıcı bölümlerinden biri ise Esad'ın kendi kimliğiyle ilgili yorumları oldu. Videolarda Beşar Esad'ın kendi soyadıyla (Arapça'da 'Aslan' anlamına gelen Esad) dalga geçerek, "Bir hayvan ismiyle değiştirmek lazım" dediği işitildi.

Muhabir Mahmud el-Vavi, sızdırılan bu kayıtların Suriye kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını, özellikle Esad'ın destekçileri üzerinde muhaliflerden daha büyük bir şok etkisi yarattığını belirtti.