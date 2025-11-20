Davutoğlu Esad'ın 'Kuzey Irak' teklifini ilk kez anlattı: Şiddetle karşı çıktım

Eski AKP'li Başbakan ve Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Suriye ile ilişkiler ve bölgeye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek ve Deniz Zeyrek'e konuşan Davutoğlu, devrik Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın kendisine yıllar önce yaptığı teklifi ilk kez anlattı.

ESAD'IN TEKLİFİNİ İLK KEZ ANLATTI

2000'li yılların ortasında Esad'ın Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusu ve Irak'ın kuzeyine ortak askeri operasyon teklifinde bulunduğunu öne süren Davutoğlu, öneriye "şiddetle karşı çıktığını" ifade etti.

Teklifin 2004 yılındaki 52 kişinin hayatını kaybettiği Kamışlı olayları'nın ardından gelmesine dikkat çeken Davutoğlu,

Esad'ın kendisine açık şekilde bir operasyon önerisi getirdiğini anlatarak şunları söyledi:

"Beşşar Esad, ‘Birlikte Kuzey Irak'a girelim, bu işi bitirelim' dedi. Biz oradan, siz kuzeyden girin diye bir teklif oldu. Buna şiddetle karşı çıktım. Böyle bir adım Türkiye'de Türk–Kürt çatışmasını tetiklerdi."

"MAZLUM ABDİ'NİN GELİŞİNDEN HABERİM YOKTU"

SDG Lideri Mazlum Abdi'nin kendisinin de katıldığı Duhok'taki etkinlikte merkezi yönetime karşı çıkan ifadelerine de değinen Davutuğlu, söz konusu tartışmalara açıklık getirdi.

Davutoğlu, ziyaretin kendisine önceden bildirilmediğini, bu nedenle "bir emrivaki içine sokulmayı kabul etmeyeceğini" söyledi.

Mazlum Abdi'nin Duhok'a gelişinin kendisine daha sonra haber verildiğini belirten Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Beni bilgilendirmeden bir tablonun içine koymaya kalkarlarsa kıyamet kopsa da bunu kabul etmem. Eğer ‘Bizim bilgimiz dahilinde gelişmeler var, ülke menfaati için görüşmeniz doğru olur' deselerdi, gereğini yapardım. Ama bilmeden dengeleri bozacak bir adım atmam."

"KOMSİYONA ÇAĞRILMAMAMI YADIRGADIM"

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreç kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na davet edilmemesini yadrıgadığını da belirten Davutoğlu, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Komisyon neredeyse çalışmalarını tamamlıyor. Herkesi çağırdılar, bir tek beni çağırmadılar. Bu meseleye doğrudan müdahil olmuş, sürecin tam merkezinde yer almış biri olarak en azından bilgi vermem gerekirdi. Çağırsınlar diye bir talebim yok ama ortada bir tuhaflık var."