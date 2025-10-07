Erdoğan ve Putin telefonla görüştü

Son dakika haberi... İletişim Başkanlığı duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığının sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı" denildi.

PUTİN’İN DOĞUM GÜNÜNÜ DE TEBRİK ETTİ

İletişim Başkanlığının açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya savaşının da adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye’nin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de tebrik etti" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

