Erdoğan Trump’ın Hamas isteğini açıkladı: Aradaki çelişki ABD basınında ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi dönüşünde uçakta açıklamalar yaptı. Gündemdeki birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı, Gazze için ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik barış planına yönelik de konuştu.

TRUMP'IN HAMAS RİCASINI AÇIKLADI

Erdoğan, kamuoyuna yansıyan, “Trump’ın Hamas’ı ikna etmesi için Türkiye’nin de dahil olduğu arabuluculardan destek istediği” gelişmesini doğruladı.

Erdoğan, Trump’ın “özellikle Hamas'la görüşme ve Hamas'ın ikna edilmesi” konularında arabuluculardan yardım istediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı daha sonra, “Hamas verdiği cevapla barışa ve müzakerelere hazır olduğunu bize ifade etti. Yani ters bir söylem içerisine girmedi” şeklinde ekleme yaptı.

ABD BASININDAKİ İDDİA ÇELİŞKİYİ ORTAYA ÇIKARDI

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı bu açıklama, geçen hafta ABD basınında gündemde olan haberlerle çelişti. The Wall Street Journal’ın haberine göre, Gazze görüşmelerinde arabulucu konumunda olan Türkiye, Mısır ve Katar, teklife ilk anda sıcak bakmayan Hamas’a Trump’ın anlaşmasını kabul etmesi için baskı yaptı.

'DİPLOMATİK DESTEK VERMEYİZ' ÜLTİMATOMU

Habere göre ülkeler, anlaşmanın Hamas’ın son şansı olduğunu ve bunun kabul edilmemesi durumunda Hamas’a artık diplomatik destek vermeyeceklerini söyledi.

ABD basınında yer alan iddiaya göre geçen hafta salı günü Hamas ve arabulucu ülkeler arasında Katar’ın başkenti Doha’da yapılan görüşmede, Hamas, plana İsrail’in istismar edebileceği boşluklar olduğu gerekçesiyle sıcak bakmıyordu. Ancak, Türkiye, Mısır ve Katar Hamas’tan planı kabul etmesini istedi ve iddiaya göre bahsi geçen diplomatik desteğin kesileceği ültimatomunu verdi.