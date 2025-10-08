Son dakika | Erdoğan 'Türk askeri Gazze'de olacak mı' sorusunu yanıtladı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta açıklamalar yaptı. Erdoğan, 'Türk askeri Gazze'de olacak mı' sorusunu da yanıtladı, Gazze için yapılacak her girişime destek verileceğini ve bu kapsamda "tüm ihtimallerin göz önünde bulundurulduğunu" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi kapsamındaki Azerbaycan ziyaretinin dönüşünde uçakta açıklamalar yaptı.

Gazze'de Türk askeri olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Türkiye'nin bölgedeki her girişime destek vereceğini söyleyen Erdoğan, "tüm ihtimallerin göz önünde bulundurulduğunu" söyledi.

Trump'ın barış planı kapsamında İsrail ve Hamas arasında Mısır'da yapılacak dolaylı görüşmelere de değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin barış için umutlu olduğunu söyledi.

'GAZZE'Yİ FİLİSTİNLİLERİN YÖNETMESİ MÜHİM'

Erdoğan tarafından uçakta sorulan soruya verilen yanıtta şu ifadeler yer aldı:

"Önceliğimiz acil ve kapsamlı ateşkesin bir an önce sağlanması. Önce bunu başarmamız lazım. İnsani yardımların Gazze'ye bir an evvel kesintisiz biçimde ulaştırılması şart. Gazze'nin İsrail saldırıları neticesinde yok edilen alt yapısının bir an önce ayağa kaldırılması, bu da önceliklerimiz arasında. Bunun için yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyoruz. Gazze'nin Filistin halkının toprağı olarak kalması ise çok çok önemli. Gazze'yi nihayetinde Filistinlilerin yönetmesi de çok mühim. Güvenliğin hangi yolla sağlanacağı konusu, istikrar gücünün nasıl kurulup işletileceği konusu ayrıntılı olarak değerlendirilebilir.

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak Gazze açıklamasıTürkiye dahil 8 ülkeden ortak Gazze açıklaması

'MISIR'DAKİ GÖRÜŞMELERE İŞARET ETTİ'

Bunun için ben doğrusu Şarm El-Şeyh'teki müzakereleri çok çok önemsiyorum. Bugün de görüşmeler başladı ama yarınki görüşmeler mühim. Bizim Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız da orada olacak. Oradan çıkacak netice büyük önem arz ediyor. “Her türlü çabaya destek veririz” derken tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak bu açıklamayı yaptım. Umarız İsrail verdiği sözleri tutar ve bu barışı sabote edecek adımlar atmaz. Biz kalıcı ateşkes ve barış için umutlu olduğumuz kadar aynı zamanda da ihtiyatlıyız."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

