Ateşkes çıkacak mı? Hamas heyeti görüşmeler için Mısır'da

Yayınlanma:
Hamas, Gazze için ateşkes müzakerelerine katılmak üzere Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin Mısır'a gittiğini duyurdu.

Hamas, Gazze'deki lideri Halil el-Hayye önderliğindeki bir heyetin ateşkes müzakerelerine başlamak için Mısır'a gittiğini duyurdu.

HAMAS HEYETİ MISIR'A ULAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası için yaptığı çağrıya olumlu dönüş veren Hamas'tan yapılan açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetin Mısır'a gittiğini bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

"Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki heyeti, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır’a ulaştı."

Açıklamada, ziyaretin süresine veya görüşme takvimine ilişkin ayrıntı verilmedi.

İsrail Trump'ın planı için Mısır'a gidiyorİsrail Trump'ın planı için Mısır'a gidiyor

MISIR'DAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır’ın, pazartesi İsrail ve Hamas heyetlerini ağırlayarak ABD Başkanı Donald Trump’ın planı çerçevesinde esir değişimi ve Gazze’deki savaşın sonlandırılması konularını ele alacağı bildirilmişti.

Açıklamada, dolaylı yürütülecek görüşmelerde sahadaki koşulların iyileştirilmesi ve tüm İsrailli esirler ile Filistinli tutukluların değişimine ilişkin ayrıntıların tartışılacağı belirtilerek, "Bu sürecin savaşın sona ermesi ve Filistin halkının çektiği acıların hafiflemesine katkı sağlamasını umuyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

