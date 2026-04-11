Epstein mağdurlarından Melania Trump’a sert tepki: “Yükü mağdurların üzerine atmayın”

Epstein mağdurlarından Melania Trump’a sert tepki: “Yükü mağdurların üzerine atmayın”
Jeffrey Epstein skandalının mağdurları, ABD First Lady’si Melania Trump’ın Kongre’ye yaptığı “mağdurlar ifade vermeli” çağrısına sert tepki gösterdi. Mağdurlar, kamuoyu önünde yeniden ifade vermenin kendilerine ek bir yük getirdiğini belirterek, bunun “adalet değil, sorumluluktan kaçış” olduğunu savundu.

Jeffrey Epstein’ın cinsel istismar ve fuhuş ağıyla ilgili davalarında mağdur olan çok sayıda kişi, ABD First Lady’si Melania Trump’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Mağdurlar, Trump’ın Kongre’ye yaptığı çağrının ardından kamuya açık duruşmalarda yeniden ifade vermelerinin istenmesini “ek bir travma yükü” olarak değerlendirdi.

The Guardian’da yer alan habere göre mağdurlar ve yakınlarından oluşan bir grup, yaptıkları ortak açıklamada Epstein mağdurlarının bugüne kadar büyük bir cesaret gösterdiğini vurguladı. Açıklamada, “Jeffrey Epstein mağdurları, öne çıkarak, raporlar sunarak ve ifade vererek zaten olağanüstü bir cesaret gösterdi. Şimdi onlardan daha fazlasını istemek, adalet değil sorumluluktan kaçmaktır” ifadeleri yer aldı.

"EPSTEIN'IN SUÇLARINDAN HABERDAR DEĞİLDİM" DEMİŞTİ

Tartışmalar, Melania Trump’ın kısa süre önce yaptığı ve Epstein ile suç ortağı Ghislaine Maxwell ile herhangi bir bağlantısının olmadığını belirten açıklamanın ardından daha da büyüdü. First Lady, ayrıca Epstein’ın mağduru olmadığını, onun suç faaliyetlerinden haberdar olmadığını ve eşi Donald Trump ile Epstein arasında herhangi bir tanıştırma yapmadığını da ifade etmişti.

Epstein davasında kilit isimlerden biri olan Ghislaine Maxwell ise Epstein’ın uzun yıllar süren suç ağında iş birliği yapmakla suçlanmış ve hüküm giymişti. Olay, ABD’de yıllardır süren Epstein skandalı tartışmalarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

"TRAVMALARIMIZI TETİKLİYOR"

Mağdurlar ise açıklamalarında, yeniden ifade vermeye zorlanmanın adalet sürecini ilerletmek yerine, travmayı yeniden üretme riski taşıdığına dikkat çekti. Tartışma, Epstein dosyasının yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin siyasi ve hukuki baskıları da artırmış durumda

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

