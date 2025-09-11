Endonezya'da sel: 14 ölü

Yayınlanma:
Endonezya'nın Bali Adası’nda etkili olan yağışların yol açtığı selde 14 kişi hayatı kaybetti.

Bali Adası’nda önceki gün ile dün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, turizm merkezi Denpasar'da kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına, 125 kurtarma görevlisinin katıldığını kaydederken, 500'den fazla kişinin okullara ve camilere tahliye edildiğini de sözlerine ekledi.

Ülkenin Doğu Nusa Tenggara bölgesinde de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu aktarıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Dünya
4 İsrail askeri öldürülmüştü: Filistinliler tanka saldırının görüntüsünü paylaştı
4 İsrail askeri öldürülmüştü: Filistinliler tanka saldırının görüntüsünü paylaştı
Kritik görüntüler: Charlie Kirk suikastinde şüpheli kaçarken görüldü
Kritik görüntüler: Charlie Kirk suikastinde şüpheli kaçarken görüldü