Endonezya'da sel: 14 ölü

Bali Adası’nda önceki gün ile dün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, turizm merkezi Denpasar'da kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına, 125 kurtarma görevlisinin katıldığını kaydederken, 500'den fazla kişinin okullara ve camilere tahliye edildiğini de sözlerine ekledi.

Ülkenin Doğu Nusa Tenggara bölgesinde de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu aktarıldı.