Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Kars, Ardahan ve Erzurum'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM, 3 il için sel ve ani su baskını uyarısı yaptı.

Türkiye, uzun süren kavurucu sıcaklar ve kurak günlerin ardından, serin havalara tekrar kavuşuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 10 Eylül 2025 günü Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, bölgede ani sel, su baskını, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar karşı uyarılarda bulundu.

BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ AÇIKLANDI

Saat 06.00 ile 18.00 saatleri arasında etkili olması beklenen yağışlara ilişkin MGM tarafından yapılan uyarıda, şu ifadelere yer verildi:

"Yarın (11.09.2025 Perşembe) kuzeydoğu kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

mgm.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

