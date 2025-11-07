Endonezya'da camide patlama: Onlarca yaralı var

Endonezya'da camide patlama: Onlarca yaralı var
Yayınlanma:
Endonezya'da bir okul kampüsündeki camide patlama meydana geldi. Terör saldırısı olarak değerlendirilen patlama sonucu 54 kişi yaralandı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir okulun kampüsündeki camide cuma namazının kılındığı sırada birden fazla patlama meydana geldi.

endonezya.jpeg

Bölge polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 54 kişi yaralandı.

Hastaneye sevk edilenlerden çoğunun hafif yaralı olduğu, 3'ünün ise ağır yaralandığı bildirildi.

camide-patlama.jpeg

TERÖR SALDIRISI ŞÜPHESİ

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken polis, saldırı düzenlendiği iddialarına soruşturma tamamlanmadan itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

100 yıl içinde yok olacak 37 şehir açıklandı: Türkiye'den 2 il de var100 yıl içinde yok olacak 37 şehir açıklandı: Türkiye'den 2 il de varÖte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, caminin yakınlarında ele geçirildiği iddia edilen uzun namlulul silahların görüntüleri servis edildi.

endonezyada-camide-patlama-onlarca-yarali-var.jpeg

Silahların üzerinde beyaz boya ile "Cehenneme hoşgeldiniz" yazılması dikkat çekti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Dünya
İsrail'e giden askeri sevkiyat havalimanında durduruldu
İsrail'e giden askeri sevkiyat havalimanında durduruldu
Trump-Şara zirvesi öncesi kritik hamle: Yaptırımlar kaldırıldı
Trump-Şara zirvesi öncesi kritik hamle: Yaptırımlar kaldırıldı