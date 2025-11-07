Endonezya'da camide patlama: Onlarca yaralı var

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir okulun kampüsündeki camide cuma namazının kılındığı sırada birden fazla patlama meydana geldi.

Bölge polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 54 kişi yaralandı.

Hastaneye sevk edilenlerden çoğunun hafif yaralı olduğu, 3'ünün ise ağır yaralandığı bildirildi.

TERÖR SALDIRISI ŞÜPHESİ

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken polis, saldırı düzenlendiği iddialarına soruşturma tamamlanmadan itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, caminin yakınlarında ele geçirildiği iddia edilen uzun namlulul silahların görüntüleri servis edildi.

Silahların üzerinde beyaz boya ile "Cehenneme hoşgeldiniz" yazılması dikkat çekti.