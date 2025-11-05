100 yıl içinde yok olacak 37 şehir açıklandı: Türkiye'den 2 il de var
Yapılan bir araştırmaya göre dündaya 100 yıl içinde 37 il yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun nedeni de iklim krizi.
Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye’den iki il listede yer alıyor. Haber Global'de yer alan aAraştırmaya göre su seviyesi yükselecek ve bu şehirler tarihe karışayacak.
100 YIL İÇİNDE YOK OLACAK 37 ŞEHİR
COCKBURN TOWN TURKS VE CAICOS ADALARI
KEY WEST ABD
PUNTA CANA DOMİNİK CUMHURİYETİ
NASSAU BAHAMALAR
SAVANNAH ABD
LONG BEACH ABD
MALE MALDİVLER
MACAU ÇİN
CHARLESTON ABD
VENEDİK İTALYA
CANCUN MEKSİKA
AMSTERDAM HOLLANDA
HONOLULU ABD
DUBLİN İRLANDA
NEW ORLEANS ABD KOPENHAG
DANİMARKA
ABU DABİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
VANCOUVER KANADA
DUBAİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
LİZBON PORTEKİZ
BOSTON ABD
SYDNEY AVUSTRALYA
İSKENDERİYE MISIR
MIAMI ABD
SAN FRANCİSCO ABD
HO CHI MINH KENTİ VİETNAM
DAKKA BANGLADEŞ
LONDRA İNGİLTERE
JAKARTA ENDONEZYA
BANGKOK TAYLAND
KOLKATA HİNDİSTAN
İZMİR TÜRKİYE
İSTANBUL TÜRKİYE
OSAKA JAPONYA
NEW YORK ABD
MUMBAİ HİNDİSTAN
TOKYO JAPONYA