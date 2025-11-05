100 yıl içinde yok olacak 37 şehir açıklandı: Türkiye'den 2 il de var

Yapılan bir araştırmaya göre dündaya 100 yıl içinde 37 il yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun nedeni de iklim krizi.

Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye’den iki il listede yer alıyor. Haber Global'de yer alan aAraştırmaya göre su seviyesi yükselecek ve bu şehirler tarihe karışayacak.

100 YIL İÇİNDE YOK OLACAK 37 ŞEHİR

COCKBURN TOWN TURKS VE CAICOS ADALARI

KEY WEST ABD

PUNTA CANA DOMİNİK CUMHURİYETİ

NASSAU BAHAMALAR

SAVANNAH ABD

LONG BEACH ABD

MALE MALDİVLER

MACAU ÇİN

CHARLESTON ABD

VENEDİK İTALYA

CANCUN MEKSİKA

AMSTERDAM HOLLANDA

HONOLULU ABD

DUBLİN İRLANDA

NEW ORLEANS ABD KOPENHAG

DANİMARKA

ABU DABİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ



VANCOUVER KANADA

DUBAİ BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

LİZBON PORTEKİZ

BOSTON ABD

SYDNEY AVUSTRALYA

İSKENDERİYE MISIR

MIAMI ABD

SAN FRANCİSCO ABD

HO CHI MINH KENTİ VİETNAM

DAKKA BANGLADEŞ

LONDRA İNGİLTERE

JAKARTA ENDONEZYA

BANGKOK TAYLAND

KOLKATA HİNDİSTAN

İZMİR TÜRKİYE

İSTANBUL TÜRKİYE

OSAKA JAPONYA

NEW YORK ABD

MUMBAİ HİNDİSTAN

TOKYO JAPONYA