Endişelerin ardından o ülkede mısır ihracatı yasaklandı
Malavi hükümeti, kuraklık kaynaklı gıda krizi nedeniyle temel gıda maddesi olan mısırın ihracatını yasakladı. Yetkililer, yasağa uymayanlara yasal işlem uygulanacağını açıkladı.

Afrika ülkesi Malavi'de, uzun süredir devam eden kuraklığın yol açtığı gıda krizi nedeniyle önemli bir karar alındı. Hükümet, temel gıda maddesi konumundaki mısırın ihracatını yasaklayarak, yerel gıda arzını güvence altına almayı ve fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyor.

YASAĞI İHLAL EDENLERE YASAL İŞLEM UYARISI

Sanayileşme, Ticaret, İş ve Turizm Bakanı Charity Musanzo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mısırın 'malların kontrolü yasası' kapsamında kamu malı statüsüne alındığını belirtti. Musanzo, "Uygun izin olmadan mısır ihraç etmek yasa dışıdır. Bu kısıtlamayı ihlal eden kişi veya işletmeler yasal işlemle karşı karşıya kalacaktır" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI "ULUSAL KRİZ" İLAN ETTİ

Malavi Cumhurbaşkanı Arthur Peter Mutharika ise parlamentoda yaptığı bir konuşmada, yaşanan gıda krizini "ulusal kriz" olarak nitelendirdi. Mutharika, bu zorlu süreçte uluslararası topluma gıda yardımı çağrısında bulundu. Geçen ay, ülkenin kıtlık riskiyle karşı karşıya olan 11 vilayetinde afet durumu ilan edilmişti. Malavi, son yıllarda etkili olan şiddetli kuraklık ve doğal afetler nedeniyle derin bir gıda krizi yaşıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

