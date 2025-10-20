Kuraklık ve dondan elmayı vurdu: Iskarta arttı

Yayınlanma:
Türkiye'nin elma üretiminde ilk sırasında yer alan Isparta'da, yağışların az olması sebebiyle büyümeyen ve dolu hasarına maruz kalan elmalar alım merkezlerinde toplanarak meyve suyu üreten fabrikalara taşınıyor.

Türkiye genelinde etkisini sürdüren kuraklık, tarım sektöründe verim kaybına yol açarken elma üreticileri de bundan nasibini aldı. Yağışların yetersiz kalması nedeniyle yeterli büyüklüğe ve kaliteye ulaşamayan elmalarda “ıskarta” oranı artarken, bu ürünler meyve suyu üretimi için değerlendiriliyor.

Isparta’nın Aksu ilçesinde yıllardır döküntü elma toplayıcılığı yapan Mehmet Gökdayı, bu sezon rekoltede belirgin bir artış yaşandığını söyledi. Kuraklığın etkisiyle meyvelerin olgunlaşmadan döküldüğünü belirten Gökdayı, “Normalde yılda ortalama 10 bin ton civarında döküntü elma topluyorduk. Bu yıl kuraklık nedeniyle bu miktar önemli ölçüde arttı.” dedi.

elma-isparta-iskartasi.jpg

Bahçelerde toplanan ve sofralık satışa uygun olmayan elmalar, kilogramı 10-15 lira arasında değişen fiyatlarla meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor. Gökdayı, ürünlerin hijyenik koşullarda toplanıp tesislere sevk edildiğini belirterek, “Bu elmalardan elde edilen meyve suyu konsantreleri hem iç piyasada satılıyor hem de ihraç ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Yaşam
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Çilesi bitmiyor: Trafik yoğunluğu yüzde 80 oldu!
Çilesi bitmiyor: Trafik yoğunluğu yüzde 80 oldu!