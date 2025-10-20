Kuraklık ve dondan elmayı vurdu: Iskarta arttı

Türkiye genelinde etkisini sürdüren kuraklık, tarım sektöründe verim kaybına yol açarken elma üreticileri de bundan nasibini aldı. Yağışların yetersiz kalması nedeniyle yeterli büyüklüğe ve kaliteye ulaşamayan elmalarda “ıskarta” oranı artarken, bu ürünler meyve suyu üretimi için değerlendiriliyor.

Isparta’nın Aksu ilçesinde yıllardır döküntü elma toplayıcılığı yapan Mehmet Gökdayı, bu sezon rekoltede belirgin bir artış yaşandığını söyledi. Kuraklığın etkisiyle meyvelerin olgunlaşmadan döküldüğünü belirten Gökdayı, “Normalde yılda ortalama 10 bin ton civarında döküntü elma topluyorduk. Bu yıl kuraklık nedeniyle bu miktar önemli ölçüde arttı.” dedi.

Bahçelerde toplanan ve sofralık satışa uygun olmayan elmalar, kilogramı 10-15 lira arasında değişen fiyatlarla meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor. Gökdayı, ürünlerin hijyenik koşullarda toplanıp tesislere sevk edildiğini belirterek, “Bu elmalardan elde edilen meyve suyu konsantreleri hem iç piyasada satılıyor hem de ihraç ediliyor.” ifadelerini kullandı.