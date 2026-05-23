Emekli amiral yayına çıktı, "silikon maske" teorisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

ABD-İran hattındaki gerilimi değerlendirmek için Fox News ekranlarına çıkan emekli Koramiral Robert Harward, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Ancak tartışmanın nedeni açıklamaları değil, canlı yayındaki görüntüsü oldu.

Yayın sırasında Harward’ın boyun bölgesinde görülen sıra dışı görüntü, internette çok sayıda komplo teorisini beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, gırtlağın altında görülen çizgi ve koyu gölgenin “silikon maskenin kenarı” olduğunu iddia etti.

ESKİ HALİYLE KARŞILAŞTIRILDI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde kullanıcılar, Harward’ın yüz yapısı ile boyun bölgesinin birbirinden farklı göründüğünü savundu. Bir kullanıcı, yıllar önce oyuncu Jim Carrey hakkında ortaya atılan “maske” teorilerini hatırlatarak, “Aynı hissi veriyor” yorumunu yaptı.

Tartışmalar bununla da sınırlı kalmadı. Bazı sosyal medya hesapları, Harward’ın daha önce çekilmiş fotoğraflarıyla canlı yayındaki görüntüsünü yan yana paylaşarak kulak yapısındaki farklılıklara dikkat çekti. Paylaşımlarda, “Bu yayındaki kişi gerçekten Robert Harward mı?” sorusu öne çıktı.

KANAL İDDİALARI REDDETTİ

Başka kullanıcılar ise Fox News’e ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, yayındaki kişinin kim olduğunu ve Harward’ın güvende olup olmadığını sorgulayan mesajlar paylaştı. İddialar kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştı.

Tartışmalar büyüyünce Fox News cephesinden açıklama geldi. Kanal yönetimi, Mediaite’a yaptığı değerlendirmede ortaya atılan “maske” iddialarını kesin bir dille reddetti.

Açıklamada, Harward’ın yayına stüdyo yerine dış bir yayın aracından bağlandığı belirtildi. Kullanılan mobil kamera sistemi ve araç içindeki yoğun ışığın, koyu renk ceketle kontrast oluşturduğu ifade edildi. Kanal yetkilileri, boyun bölgesinde görülen tuhaf görüntünün tamamen ışık ve gölge kaynaklı olduğunu savundu.

Fox News ayrıca görüntüde herhangi bir manipülasyon ya da olağan dışı durum bulunmadığını vurguladı.

CANLI YAYINI İPTAL ETTİ

Ancak tartışmaları büyüten gelişme daha sonra yaşandı. Harward’ın ertesi gün yeniden canlı yayına çıkmasının beklendiği, fakat eski amiralin son anda programa katılmaktan vazgeçtiği öne sürüldü. Bu iptal kararı sosyal medyada yeni spekülasyonların fitilini ateşledi.

Bazı kullanıcılar “kanal açıklama yaptı ama neden tekrar yayına çıkmadı?” sorusunu gündeme taşırken, olay kısa sürede ABD’de günün en çok konuşulan internet tartışmalarından biri haline geldi.