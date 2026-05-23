ABD istihbaratının zirvesindeki isim istifa etti! İran tartışması sonrası sessiz kopuş

ABD istihbaratının en üst koordinasyon makamında görev yapan Tulsi Gabbard, ani bir kararla görevini bırakacağını açıkladı. Gabbard, sosyal medya hesabından paylaştığı istifa mektubunda, eşine konulan nadir kemik kanseri teşhisi nedeniyle kamu görevinden çekilme kararı aldığını duyurdu.

Mektubunda Başkan Donald Trump’a teşekkür eden Gabbard, bu süreçte görev devrinin düzenli ilerlemesi için tüm sorumluluğu üstleneceğini belirtti. Ancak kulislerde, ayrılığın yalnızca kişisel nedenlerle sınırlı olmadığı iddiaları da yeniden gündeme geldi.

YÖNETİM İÇİNDE FİKİR AYRILIKLARI

ABD basınında yer alan haberlere göre Gabbard, görev süresi boyunca özellikle İran’a yönelik askeri operasyonlara karşı temkinli bir yaklaşım sergiledi. Daha önce yaptığı değerlendirmelerde, İran’a yönelik saldırıların stratejik sonuçları konusunda endişelerini dile getirdiği ve bu konuda yönetim içindeki “şahin” kanatla fikir ayrılığı yaşadığı öne sürüldü. Bu tutumunun, bazı kritik güvenlik görüşmelerinde geri planda kalmasına neden olduğu iddialar arasında yer aldı.

İSTİFAYI DOĞRULADI

Başkan Donald Trump ise Gabbard’ın istifasını doğrulayarak, onun “başarılı bir görev yürüttüğünü” ifade etti ve yerine geçici olarak Aaron Lukas’ın getirileceğini açıkladı.

Gabbard’ın ayrılığı, Washington’da yalnızca bir görev değişimi olarak değil, aynı zamanda İran politikası üzerinden yaşanan iç gerilimlerin de bir yansıması olarak yorumlandı. Bazı kaynaklar, yönetim içinde İran’a yönelik stratejiler konusunda derin görüş ayrılıklarının bulunduğunu ve bu durumun istihbarat yapılanmasına da yansıdığını belirtti.