Dünyanın önünde birbirlerine girmişlerdi: Eski dostlar Trump ve Musk bir araya geldi
ABD Başkanı Donald Trump ve eski siyasi ortağı milyarder Elon Musk, birbirlerini pedofili, sınır dışı ve "kafayı sıyırmış" olmakla suçladıkları kavganın ardından suikasta uğrayan sağcı aktivist Charlie Kirk'ün anma töreninde bir araya geldi. Görüntüler ikilinin barışabileceğine dair tartışmaları tekrar alevlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, siyasi ortağı olan ve kamuoyu önünde büyük bir kavga yaşadığı milyarder Elon Musk ile suikasta uğrayan muhafazakar sağcı aktivist Charlie Kirk'ün anma töreninde ilk defa bir arada görüldü.

Bu buluşma, ikilinin barışabileceği yönündeki tartışmaları başlattı.

Trump, bir zamanlar başkanın Hükümet Verimliliği Departmanı'nı (DOGE) yöneten Musk ile el sıkıştı ve sohbet etti. DOGE, Trump'ın ikinci yönetiminin ilk aylarında ABD federal işgücüne ve kurumlarında büyük kesntilere gitmişti.

BEYAZ SARAY DA PAYLAŞTI

On binlerce kişi, 10 Eylül'de Utah'daki bir üniversite kampüsünde vurularak öldürülen Kirk'ü anmak için toplandı. İkili, Arizona'nın Glendale kentindeki bir stadyumun tribünlerinde oturdu.

İkiliyi gösteren video, Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te Beyaz Saray'ın resmi hesabı tarafından paylaşıldı.

g1ay1r8xsaaxqvd.jpeg
Beyaz Saray tarafından paylaşılan, Musk ve Trump'ın anma töreninden bir fotoğrafı

NE OLMUŞTU

Musk, Trump'ın başkanlık kampanyasına 270 milyon dolardan fazla bağışta bulunarak, Cumhuriyetçilerin önemli seçim bölgelerinde yoğun bir kampanya yürütmüştü.

Seçimlerden sonra, kurumun israf, dolandırıcılık ve suistimalin bir parçası olarak gördüğü, binlerce devlet işini ortadan kaldıran tartışmalı DOGE'nin başına geldi.

BİRİ 'PEDOFİL' DİĞERİ 'SINIR DIŞI EDERİM' DEDİ

Ancak Musk, Beyaz Saray'ın amiral gemisi niteliğindeki vergi ve harcama tasarısı nedeniyle Trump ile yollarını ayırdı. Musk, bu tasarıyı “tamamen çılgınca ve yıkıcı” olarak nitelendirdi. Büyük ölçüde sosyal medyada yaşanan olağanüstü kavgada Musk, Trump'ı, hüküm giymiş pedofil Jeffrey Epstein ile ilgili belgeler olan “Epstein dosyaları”nda adı geçmekle suçladı. Temmuz ayında Trump, Musk'ı sınır dışı etme fikrini “inceleyeceğini” söyledi.

Anlaşmazlığın ardından Musk, kendi “America First” partisini kuracağını duyurmaya kadar gitti, ancak şu ana kadar bu konuda pek bir gelişme olmadı. Musk, X hesabında, anma töreninde Trump ile birlikte oturduğu bir fotoğrafını paylaşarak, “Charlie için” yazısını ekledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

