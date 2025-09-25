Dünyanın önünde birbirlerine girmişlerdi: Elon Musk ve Donald Trump resmen barıştı

Hükümetin gayrimenkul varlıklarını, tedarik ve teknoloji hizmetlerini yöneten Trump yönetimine bağlı Genel Hizmetler İdaresi (GSA), federal iş akışını maliyet etkin bir şekilde düzene sokacağını söylediği bir adımla Elon Musk'ın xAI şirketiyle ortaklık kuruyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve siyasi ortağı Twitter (X) ve Tesla’nın sahibi milyarder Elon Musk, bütün dünyanın gözü önünde birbirlerine hakaretler yağdırarak kavga etmelerinin ardından resmen barıştı.

XAI YAPAY ZEKÂSI KULLANILACAK

Fox News’ın haberine göre, Beyaz Saray’a bağlı Genel Hizmetler İdaresi, perşembe günü, federal kurumlar artık Musk’ın sahibi olduğu xAI’ın Grok ve Grok 4 Fast yapay zekâ sohbet botlarına erişebilecek.

Musk'ın, hükümetin inovasyonu teşvik edeceğini söylediği bu anlaşma, xAI ile 2027 Mart ayına kadar geçerli olacak.

TRUMP’A TEŞEKKÜR ETTİ

xAI'nin kurucu ortağı ve CEO'su Musk, Fox News Digital'e yaptığı açıklamada, “xAI, dünyadaki en güçlü yapay zekâ hesaplama ve en yetenekli yapay zekâ modellerine sahiptir” dedi ve kavga sırasında Epstein belgelerinde yer aldığını söylediği Trump’a teşekkür etti.

“Başkan Trump ve yönetimine teşekkürler, xAI'nin öncü yapay zekası artık tüm federal kurumların kullanımına açıldı ve bu sayede ABD hükümeti daha hızlı inovasyon yapabilir ve görevini her zamankinden daha etkili bir şekilde yerine getirebilir.

Dünyanın önünde birbirlerine girmişlerdi: Eski dostlar Trump ve Musk bir araya geldi

Ülkenin yararı için yapay zekayı hükümet genelinde hızla yaygınlaştırmak üzere Başkan Trump ve ekibiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

‘VERİMLİ HÜKÜMET İÇİN VAZGEÇİLMEZ’

Genel Hizmetler İdaresi'nin federal satın alma hizmetleri komiseri Josh Gruenbaum, basın açıklamasında, yapay zekâ modellerine yeni yaygın erişimin, yalnızca Trump'ın ABD'nin Çin ve AB’ye karşı rekabet ettiklerini iddia ettiği yapay zekâ yarışını kazanacağına dair vaadini yerine getirmek için değil, aynı zamanda “vergi mükelleflerinin hak ettiği verimli ve hesap verebilir bir hükümet kurmak” için de “vazgeçilmez” bir araç olduğunu açıkladı.

MUSK’IN ŞİRKETİ DESTEK DE SAĞLAYACAK

Anlaşmanın bir parçası olarak, xAI mühendisleri “hükümet operasyonlarını dönüştürmek için Grok'un benimsenmesini hızlandırmak” amacıyla tam destek sağlayacak.

Geçen ay GSA, federal hükümetin tüm kurumlarının yapay zekayı verimli bir şekilde büyük ölçekte uygulamasına ve başkanın “Yapay Zekâ Eylem Planı”nı uygulamaya koymada önemli bir adım atmasına yardımcı olacak yeni bir aracın lansmanını duyurdu.

SUİKAST İKİLİYİ TEKRAR BİR ARAYA GETİRMİŞTİ

Mayıs ayı sonunda Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevini tamamladıktan ve Trump ile kamuoyu önünde kavga ettikten sonra, Musk geçen hafta sonu Arizona'da Charlie Kirk'ün anma töreninde Trump'ın yanında otururken ve onunla konuşurken görüldü, bu da ikilinin dostluğunun yeniden canlanabileceğini düşündürdü.

Trump, Musk'a karşı birlik kuruyor: Teknoloji devinden hisse!

Trump, etkinlikten sonra gazetecilere “Elon gelip merhaba dedi. Bence çok hoştu, gelip bizimle biraz sohbet etti” demişti. Ayrıca Beyaz Saray, suikasta uğrayan Charlie Kirk’ün anma töreninde ikilinin yan yana bir fotoğrafını paylaşmıştı.