Güzel şeyler de oluyor... Chicago halkı Trump'a karşı kenetlendi
ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Ordusu’nu sokmasının yanı sıra göçmen karşıtı ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) ekiplerinin de hukuki olarak tartışmalı baskınlar yaptığı Chicago’da ABD’liler göçmen karşıtı politikalara karşı harekete geçti. Bir grup, ICE aracını takip edip yoldakileri uyarırken videoyu paylaşan kişiler ise takip edenlerin kimliğini gizledi.

İspanyolca yazılmış tabelalar Chicago'nun dört bir yanındaki mağaza vitrinlerinde görülüyor: “ICE NO ES BIENVENIDO AQUÍ.” (Burada ICE hoş karşılanmaz)

ARACI TAKİP EDİP KORNA ÇALDILAR

Ortaya çıkan bir görüntüde, Chicago sakinlerinin, yolda seyreden ICE aracını takip ederek korna çalıp ses çıkardığı ve göçmen karşıtı kurumun yapacağı potansiyel bir operasyona karşı insanları uyarmaya çalıştığı görülüyor. Videoyu paylaşan kişi ise kimlikleri açığa çıkmasın diye aracın plakasını ve içindekileri sansürleyerek paylaştı.

Turistler bile Trump yönetiminin göçmenlere yönelik baskısına dahil oldu.

2,7 MİLYON KİŞİ HAREKETE GEÇTİ

Bir ay önce Chicago'da Trump yönetiminin yasadışı olduğunu iddia ettiği göçmenlerin tutuklanmasını artıracağına dair tehdidinin ardından başlayan süreç, 2,7 milyon nüfuslu şehrin her yerinde ve milyonlarca kişinin yaşadığı daha geniş metropol bölgesinde hissediliyor.

HALK BİRBİRİNE KENETLENDİ

Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına karşı bütün şehir kenetlenmiş durumda. Bazı inşaat şirketleri, ICE ajanlarını gözetlemek için depo kapılarını açık tutuyor. Küçük işletme sahipleri, Latin kökenli çalışanlarını şehir sokaklarında araba kullanmaktan korumak için teslimatları kendileri yapıyor.

ICE ARACINA KAZA YAPTIRDILAR

Cumartesi günü, federal ajanlar ve iki sürücünün karıştığı bir trafik kazasının ardından, komşular Southwest Side sokaklarına çıktı. İç Güvenlik Bakanlığı, sürücülerin ajanları pervasızca takip ettiklerini söyledi. ICE ajanları biber gazı ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi; kalabalık, ICE karşıtı pankartlar sallayarak ve sloganlar atarak, federal ajanlar nihayet ayrılana kadar orada kaldı.

RESTORANLAR TESLİMATI DURDURDU

Restoranlar, çalışanlarının tutuklanma riskini göze almak istemedikleri için çalışma saatlerini kısalttı veya teslimatları tamamen durdurdu.

Bagel Miller adlı bir restoran, geçen hafta sonu kapandığını açıklayan Facebook gönderisinde “Sadece bagel servis etmek için kimsenin güvenliğini riske atmasını istemeye hakkımız yok” dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

