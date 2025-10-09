Rubio'nun Trump'a verdiği gizli notun sırrı ortaya çıktı: Bir anda içeri dalmıştı

Associated Press fotoğrafçısı Evan Vucci'nin çektiği el yazısı notun görüntüsüne göre, notta Gazze için anlaşmanın çok yakın olduğu ve ilk duyuranın Trump olabilmesi için yapılacak paylaşımı onaylaması gerektiği kaydediliyordu.

“Çok yaklaştık. Anlaşmayı ilk sizin duyurabilmeniz için [Trump’a ait ve paylaşımlarını yaptığı sosyal medya plaftormu] Truth Social'da bir gönderiyi onaylamanız gerekiyor.”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir toplantının ortasında olan Başkan Trump'ın kulağına fısıldayıp not verdiği görüldü

NOTTAN SONRA PAYLAŞIM GELDİ

Notun ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Trump, Truth Social ağında bir paylaşım yaparak anlaşmanın ilk aşamasını duyurmaktan “çok gurur duyduğunu” söyledi.

“Bu, TÜM rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adımlar olarak askerlerini kararlaştırılan bir hatta çekeceği anlamına geliyor” diye yazdı.

RUBİO’DAN TRUMP’A GİZLİ NOT

Trump, olayın gerçekleştiği sırada ABD’de muhafazakar influencerlarla bir toplantı düzenliyordu. Bu sırada Beyaz Saray'ın Mavi Odası'nın arka köşesinde duran Dışişleri Bakanı Rubio Trump'ın yanına yaklaştı.

Trump'a haberleri olduğunu söyledi, ancak medyanın ayrılmasını beklemesi gerektiğini belirtti. Sonra Rubio, başkana bir not uzattı.

Trump, “Dışişleri Bakanı az önce bana bir not verdi ve Orta Doğu konusunda bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı ve bana çok acil olarak ihtiyaçları olduğunu söyledi” dedi. “Bu yüzden birkaç soru daha alacağız" dedi.

KULAĞINA FISILDADI

Rubio ilk geldiğinde etkinlik bir saatten fazla süredir devam ediyordu. Başkan onu içeri davet etti ve Rubio, notu Trump'a vermeden önce ona bir şeyler fısıldadı.

Trump, toplanan gazetecilere “hafta sonu” Orta Doğu'ya seyahat etmeyi planladığını ve ABD müzakerecileri bir anlaşmaya yaklaşırken bölgede Mısır ve muhtemelen Gazze'yi de ziyaret edebileceğini söyleyerek influencer etkinliğini başlattı.

TRUMP UMURSAMADI

Ancak, Rubio notu Trump'a verdikten sonra bile, Trump influencerlarla konuşmaya ve medyadan sorular almaya devam ederken, dışişleri bakanı gözle görülür şekilde endişeli hale geldi.

10 DAKİKA SONRA KALKTI

Toplantıdan ayrılmasıyla ilgili ilk yorumlarından yaklaşık 10 dakika sonra Trump, “Şimdi Orta Doğu'daki bazı sorunları çözmek için gitmem gerekiyor – ancak dışişleri bakanımız beni çok iyi temsil ediyor. Muhtemelen benden daha iyi bir iş çıkarabilir, ama kim bilir” dedi.

"Herhangi bir riske girmek istemiyoruz. Bu yüzden gidip bunu yapacağız.”

Trump, “Orta Doğu'da barışı sağlayacağız” diyerek konuşmasını bitirdi. “Yapmak istediğimiz şey bu.”