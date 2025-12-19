Savaşın doğaçlama mühendisliği: Ukraynalılar BMW 7 Serisi'ni roketatara çevirdiler

Eğer biraz yıpranmış ikinci el bir arabayı mobil roketatar haline getirmenin sadece "Mad Max" filmlerinde görülen bir şey olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bakhmut yakınlarındaki Ukrayna güçleri, bir BMW 7 Serisi (E38)'i, bagaj kapağının eski yerine ölümcül ekipman yerleştirerek doğaçlama bir çoklu roketatar (MLRS) haline dönüştürdü.

Sonuç olarak, roketleri ateşleyip ardından hızla ortadan kaybolan, garip görünümlü ancak şaşırtıcı derecede etkili bir "araba-çok namlulu roketatar" ortaya çıktı. Bu "çılgın" uyarlama, ekipman eksikliği nedeniyle yaratıcı çözümlerle yetinmek zorunda kalan askeri birliklerin fikriydi.

Ukrayna'nın 114. Bölgesel Savunma Tugayı, yalnızca ağır konvansiyonel topçuya güvenmek yerine, sivil bir aracı düşman mevzilerine roket fırlatabilen ve ardından Rus insansız hava aracı gözetiminden ve karşı topçu ateşinden kaçınmak için hızla geri çekilebilen bir şeye dönüştürdü.

Bu, askeri zırh ve hassasiyetin yerini hız, gizlilik ve sürpriz unsurunun aldığı bir uzlaşmadır.

Sosyal medyada dolaşan fotoğraflar ve videolar, ilk olarak 2023'ün sonlarında görülen bu sıra dışı kombinasyonu bir kez daha harekete geçirmiş halde gösteriyor. Araç, manzaraya uyum sağlamak için gri-yeşil kamuflajla boyanmış ve ateşleme pozisyonları arasında hareket ederken namluları çatının boyunca yatay olarak yerleştirilmiş durumda.

Ekip bir yer seçtikten sonra, BMW'yi sabit tutmak için bacaklarını fırlatma çerçevesinden çıkarır, tüpleri yukarı doğru yönlendirmek için kolu çevirir ve roketler patlamadan önce uzaklaşırlar.

Benzer fırlatma sistemleri fikri Ukrayna'da tamamen yeni değil. Daha önceki doğaçlama platformlar, piyade birliklerine kısa menzilli dolaylı ateş desteği sağlamak için kamyonetlere ve hafif araçlara fırlatma tüpleri monte etmeyi içeriyordu.

Bu, Ukrayna'daki savaşta görülen ilk BMW tabanlı silah bile değil. 2022'de 6 Serisi cabriolet, bagajına yerleştirilen ağır bir makineli tüfekle donatılmıştı.

Her avantajın önemli olduğu bir savaş bölgesinde, füzelerle donatılmış bir BMW gibi alışılmadık bir çözüm bile mücadelenin bir parçası olabilir.