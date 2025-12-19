Savaşın doğaçlama mühendisliği: Ukraynalılar BMW 7 Serisi'ni roketatara çevirdiler

Savaşın doğaçlama mühendisliği: Ukraynalılar BMW 7 Serisi'ni roketatara çevirdiler
Yayınlanma:
Ukrayna'nın Bakhmut kenti yakınlarında bir BMW E38 7 Serisi sedan, roketatar olarak kullanılıyor; bu da ülkenin güçlerinin savaş alanındaki zekâsını ve yaratıcılığını gösteriyor.

Eğer biraz yıpranmış ikinci el bir arabayı mobil roketatar haline getirmenin sadece "Mad Max" filmlerinde görülen bir şey olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bakhmut yakınlarındaki Ukrayna güçleri, bir BMW 7 Serisi (E38)'i, bagaj kapağının eski yerine ölümcül ekipman yerleştirerek doğaçlama bir çoklu roketatar (MLRS) haline dönüştürdü.

Sonuç olarak, roketleri ateşleyip ardından hızla ortadan kaybolan, garip görünümlü ancak şaşırtıcı derecede etkili bir "araba-çok namlulu roketatar" ortaya çıktı. Bu "çılgın" uyarlama, ekipman eksikliği nedeniyle yaratıcı çözümlerle yetinmek zorunda kalan askeri birliklerin fikriydi.

m32-251219030.webp

Ukrayna'nın 114. Bölgesel Savunma Tugayı, yalnızca ağır konvansiyonel topçuya güvenmek yerine, sivil bir aracı düşman mevzilerine roket fırlatabilen ve ardından Rus insansız hava aracı gözetiminden ve karşı topçu ateşinden kaçınmak için hızla geri çekilebilen bir şeye dönüştürdü.

Bu, askeri zırh ve hassasiyetin yerini hız, gizlilik ve sürpriz unsurunun aldığı bir uzlaşmadır.

Sosyal medyada dolaşan fotoğraflar ve videolar, ilk olarak 2023'ün sonlarında görülen bu sıra dışı kombinasyonu bir kez daha harekete geçirmiş halde gösteriyor. Araç, manzaraya uyum sağlamak için gri-yeşil kamuflajla boyanmış ve ateşleme pozisyonları arasında hareket ederken namluları çatının boyunca yatay olarak yerleştirilmiş durumda.

screenshot-pngseqw-png.webp

Ekip bir yer seçtikten sonra, BMW'yi sabit tutmak için bacaklarını fırlatma çerçevesinden çıkarır, tüpleri yukarı doğru yönlendirmek için kolu çevirir ve roketler patlamadan önce uzaklaşırlar.

Benzer fırlatma sistemleri fikri Ukrayna'da tamamen yeni değil. Daha önceki doğaçlama platformlar, piyade birliklerine kısa menzilli dolaylı ateş desteği sağlamak için kamyonetlere ve hafif araçlara fırlatma tüpleri monte etmeyi içeriyordu.

Bu, Ukrayna'daki savaşta görülen ilk BMW tabanlı silah bile değil. 2022'de 6 Serisi cabriolet, bagajına yerleştirilen ağır bir makineli tüfekle donatılmıştı.

Her avantajın önemli olduğu bir savaş bölgesinde, füzelerle donatılmış bir BMW gibi alışılmadık bir çözüm bile mücadelenin bir parçası olabilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Dünya
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarihi belli oldu
İsrail'den flaş Suriye talebi: Şam'a kadar uzanacak
İsrail'den flaş Suriye talebi: Şam'a kadar uzanacak