Fransız hükümetinden çiftçilere Noel ateşkesi çağrısı

Avrupa'nın dört bir yanında çiftçiler Güney Amerika Ortak Pazarı ile yapılacak anlaşmaya ve hastalıklı hayvanları öldürme politikasına tepki olarak ayaklandı.

Bir süredir devam eden eylemlerin Fransa ayağında Tarım Bakanı Annie Genevard, Fransız çiftçilere Noel'de eylemleri askıya alma çağrısı yaptı.

FRANSIZ ÇİFTÇİLERDEN ORTAK PAZAR VE İTLAFA KARŞI AYAKLANDI

Hükümetin yumru deri hastalığı tespit edilen hayvanları öldürme politikasını zalimce olduğunu belirten protestocular, öldürme yerine tedavi için kaynak sağlanmasını isterken, imzalanan AB-Mercosur anlaşmasının Fransız standartlarına uymayan ürünlerin ithal edilmesinin önünü açacağını düşünüyor.

Özgür Özel'den Belçikalı çiftçilerin eylemine destek

MACRON'UN KONUTUNDA ÇİFTÇİ EYLEMİ

Fransa'da çiftçiler, Cuma günü erken saatlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkenin kuzeyinde bulunan Le Touquet deniz tatil köyündeki konutu önünde traktörlerle toplanarak "RIP Agri" ve "NO Mercosur" etiketli bir tabut yerleştirdi.

Güneydeki Avignon kasabasında ise onlarca çiftçi kamu binalarına patates fırlattılar.

HÜKÜMETTEN ATEŞKES ÇAĞRISI

93 noktada devam eden ve traktörlerle yolların kapatıldığı eylemlere ilişkin çiftçilere çağrıda bulunan Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, "Noel'de eylemleri durdurun, tatilde şehir merkezlerindeki ablukayı arttırmak istemiyoruz" dedi.