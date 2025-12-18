Özgür Özel'den Belçikalı çiftçilerin eylemine destek

Brüksel’deki Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı ve BM Liderler Zirvesi için Belçika'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada çifçilerin eylemine destek verdi.

ÇİFÇTİLER ORTAK PAZARA KARŞI AYAKLANDI

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi sırasında binlerce çiftçi, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yapılması planlanan serbest ticaret anlaşmasına ve Birliğin gelecekteki bütçesinde tarım desteklerindeki kesintilere karşı gösteri düzenledi.

AB ülkelerindeki çeşitli tarım ve hayvancılık birliklerinin çağrısıyla binlerce çiftçi Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde yer alan Lüksemburg Meydanı'nda bir araya geldi.

Çiftçiler, AP çevresiyle birlikte AB Komisyonu ve AB Konseyi binaları önünden de geçen Rue de la Loi Caddesi'ne ve bölgedeki ara sokaklara yüzlerce traktörü park ederek trafiği durdurdu. Lüksemburg Meydanı'ndaki çiftçiler, AP binasına doğru patates ve yumurta fırlatırken, sert polis müdahalesi ile karşılaştı.

PATATES VE YUMURTALI EYLEME POLİS MÜDAHALE ETTİ

Çiftçiler, AB üyesi 27 ülke liderinin bir araya geldiği zirvenin yapıldığı bina yakınında ise polis barikatıyla karşılaştı. Bazı çiftçilerin AB binaları çevresindeki barikata doğru havai fişek atmasına karşı polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak karşılık verdi.

Bazı traktörlerin üzerinde "Çiftçi yoksa gıda yok", "MERCOSUR'u durdurun", "Daha az Brüksel daha fazla özgürlük", yazılı afişler asıldı.

Çiftçiler, AB'nin gelecekteki bütçesinde tarımsal desteklemelerde kesintiye gidilmemesini, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile imzalanması planlanan ticaret anlaşmasının yapılmamasını ve bürokratik işlemlerin hafifletilmesini talep etti.

Protesto ve AB Liderler Zirvesi nedeniyle Brüksel’in ana yollarında trafik durma noktasına gelirken, şehir genelinde toplu ulaşımda ciddi sorunlar yaşandı.

ÖZGÜR ÖZEL ÇİFTÇİLERİ SELAMLADI

Söz konusu eyleme katılan çifçtileri CHP Genel Başkanı Özgür Özel de selamlayarak binlerce çiftçiye destek verdi.