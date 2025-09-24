Dünya Ticaret Örgütü memnuniyetle karşıladı

DTÖ, Çin’in örgüt kapsamında “gelişmekte olan ülkeler” statüsünde bulunmasından doğan haklarını kullanmayacağı vaadini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Çin'in "gelişmekte olan ülke" statüsünün sağladığı ayrıcalıkları bırakma kararını memnuniyetle karşıladı. Okonjo-Iweala, bu adımın DTÖ için önemli bir dönüm noktası olduğunu ve küresel ticaret sistemini daha adil hale getireceğini belirtti.

ÇİN HAKLARINI KULLANMAYACAĞINI AÇIKLADI

Çin Başbakanı Li Çiang, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki bir toplantıda, Çin'in gelecekteki DTÖ müzakerelerinde "özel ve farklılaşan muamele" haklarını kullanmayacağını açıklamıştı. Ancak Çin resmi olarak "gelişmekte olan ülke" statüsünü koruyacak, sadece bu statüden kaynaklanan bazı ayrıcalıklardan feragat edecek.

ABD ELEŞTİRİYORDU

DTÖ'de gelişmekte olan ülkelere tanınan bu haklar, daha yüksek gümrük tarifeleri belirleme, sübvansiyon kullanma ve yükümlülükleri daha uzun sürede uygulama gibi avantajları içeriyor. ABD uzun süredir Çin gibi büyük ekonomilerin bu ayrıcalıkları kullanmasını eleştiriyordu.

ABD-ÇİN GERİLİMİNİN ARDINDAN

Çin'in bu kararı, aylardır süren ABD-Çin ticaret geriliminin ardından geldi ve DTÖ reform tartışmalarını canlandırdı. Örgüt, değişen küresel ticaret koşullarına uyum sağlamak için reform çalışmalarını sürdürüyor.

