DSÖ'den kritik Gazze açıklaması!

DSÖ'den kritik Gazze açıklaması!
Yayınlanma:
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 15 bin 800'den fazla hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'den tıbbi tahliyelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ghebreyesus, Ekim 2023'ten bu yana 5 bin 300'ü çocuk 7 bin 600'den fazla hastanın tıbbi tahliyesini desteklediklerini vurgulayarak, "DSÖ, bu sabah 62 refakatçisiyle 18 çocuk ve 1 yetişkin hastayı Gazze'den Ürdün'e tahliye etti” ifadesini kullandı.

"BARIŞ, EN İYİ İLAÇTIR"

Gazze'de 15 bin 800'den fazla kritik hastanın, alamadığı acil özel bakım nedeniyle tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu kaydeden Ghebreyesus, Ürdün hükümetine sürekli desteği için teşekkür etti.

Ghebreyesus, daha fazla ülkeye, acil bakıma ihtiyaç duyan daha fazla Gazzeli hastayı kabul ederek hayat kurtarmaya yardımcı olmaları ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'ya da tıbbi tahliye yolunun yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu. Ghebreyesus, "Barış, en iyi ilaçtır” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Dünya
ABD'de okula silahlı saldırı! 2 çocuk öldü! Çok sayıda yaralı var
ABD'de okula silahlı saldırı! 2 çocuk öldü! Çok sayıda yaralı var
İsrail Şam'ın güneyine bomba yağdırdı!
İsrail Şam'ın güneyine bomba yağdırdı!