Dışişleri açıkladı: Gazze'de mahsur kalan vatandaşlara ne olacak?

Dışişleri açıkladı: Gazze'de mahsur kalan vatandaşlara ne olacak?
Yayınlanma:
Gazze’de mahsur kalan Türkiye ve KKTC vatandaşları Dışişleri Bakanlığı’na tahliye çağrısı yaptı. Yetkililerin ateşkes olmadan tahliye başlatamayız cevabının ardından sosyal medyada #TürkiyeSesimiziDuy kampanyası başlatıldı.

Gazze’de İsrail’in yürüttüğü soykırım kapsamında uyguladığı abluka sebebiyle bölgede mahsur kalan Türkiye ve KKTC vatandaşları hakkında Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Bugün Kıbrıs gazetesinin haberinde yer alan bilgilere göre bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, konuyla ilgili bir soruya, “Ateşkes koşulları sağlanmadığı için tahliye sürecini başlatamıyoruz” şeklinde cevap verdi.

SOSYAL MEDYADAN KAMPANYA BAŞLATILDI

Yapılan çağrılara karşın, tahliye sürecinin henüz başlatılamayacağı yanıtı üzerine Gazze’de mahsur kalan yurttaşlar ve yakınları tarafından sosyal medyada #TürkiyeSesimiziDuy etiketiyle bir kampanya başlatıldı.

DERHAL TAHLİYE ÇAĞRISI

Kampanya kapsamında Türkiye ve uluslararası kamuoyuna seslenilerek mahsur kalan aile ve çocukların güvenliğinin sağlanmasın için derhal tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yurttaşlar, bu kampanya aracılığıyla uluslararası kamuoyuna çağrı yaparak, çocuklarının ve ailelerinin güvenliği için Gazze’den tahliye edilmeyi talep ediyor.

Gazze'de kıtlık büyüyor! 10 kişi daha 'açlık' sebebiyle hayatını kaybettiGazze'de kıtlık büyüyor! 10 kişi daha 'açlık' sebebiyle hayatını kaybetti

Beyaz Saray Gazze’de ‘çözüm’ için tarih verdiBeyaz Saray Gazze’de ‘çözüm’ için tarih verdi

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Dünya
Çinli doktor kanser verilerini ABD’den kaçırmaya çalışırken yakalandı
Çinli doktor kanser verilerini ABD’den kaçırmaya çalışırken yakalandı
Dışişleri Bakanlığı İsrail'i yine kınadı
Dışişleri Bakanlığı İsrail'i yine kınadı