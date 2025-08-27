Dışişleri açıkladı: Gazze'de mahsur kalan vatandaşlara ne olacak?

Gazze’de İsrail’in yürüttüğü soykırım kapsamında uyguladığı abluka sebebiyle bölgede mahsur kalan Türkiye ve KKTC vatandaşları hakkında Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Bugün Kıbrıs gazetesinin haberinde yer alan bilgilere göre bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, konuyla ilgili bir soruya, “Ateşkes koşulları sağlanmadığı için tahliye sürecini başlatamıyoruz” şeklinde cevap verdi.

SOSYAL MEDYADAN KAMPANYA BAŞLATILDI

Yapılan çağrılara karşın, tahliye sürecinin henüz başlatılamayacağı yanıtı üzerine Gazze’de mahsur kalan yurttaşlar ve yakınları tarafından sosyal medyada #TürkiyeSesimiziDuy etiketiyle bir kampanya başlatıldı.

DERHAL TAHLİYE ÇAĞRISI

Kampanya kapsamında Türkiye ve uluslararası kamuoyuna seslenilerek mahsur kalan aile ve çocukların güvenliğinin sağlanmasın için derhal tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yurttaşlar, bu kampanya aracılığıyla uluslararası kamuoyuna çağrı yaparak, çocuklarının ve ailelerinin güvenliği için Gazze’den tahliye edilmeyi talep ediyor.

