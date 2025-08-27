Gazze'de kıtlık büyüyor! 10 kişi daha 'açlık' sebebiyle hayatını kaybetti

Gazze'de kıtlık büyüyor! 10 kişi daha 'açlık' sebebiyle hayatını kaybetti
Yayınlanma:
İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 10 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi’nde, İsrail’in devam eden saldırıları ve uyguladığı sıkı abluka nedeniyle insani kriz her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına göre, son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı 10 kişi yaşamını yitirdi. Bu kayıplarla birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 313’e yükseldi; ölenlerin 119’u çocuklardan oluşuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan rapor, Gazze’de açlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunu doğruladı. Raporda, yaklaşık 500 bin kişinin akut yetersiz beslenme ve ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Kıtlığın tamamen insan kaynaklı olduğu vurgulanırken, İsrail’in yardım girişlerini kısıtlaması ve altyapının çökmesi krizin temel nedenleri olarak gösterildi.

Uzmanlar, durumun daha da kötüleşmemesi için acil insani yardım çağrısında bulunurken, Gazze’deki hastaneler ve sağlık birimlerinin de ciddi şekilde yetersiz kaldığı bildiriliyor. Bölgedeki açlık ve gıda krizinin önlenmesi için uluslararası toplumdan acil destek talep ediliyor.


Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Dünya
Çinli doktor kanser verilerini ABD’den kaçırmaya çalışırken yakalandı
Çinli doktor kanser verilerini ABD’den kaçırmaya çalışırken yakalandı
Dışişleri açıkladı: Gazze'de mahsur kalan vatandaşlara ne olacak?
Dışişleri açıkladı: Gazze'de mahsur kalan vatandaşlara ne olacak?
Dışişleri Bakanlığı İsrail'i yine kınadı
Dışişleri Bakanlığı İsrail'i yine kınadı