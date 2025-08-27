Gazze'de kıtlık büyüyor! 10 kişi daha 'açlık' sebebiyle hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’nde, İsrail’in devam eden saldırıları ve uyguladığı sıkı abluka nedeniyle insani kriz her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına göre, son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı 10 kişi yaşamını yitirdi. Bu kayıplarla birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 313’e yükseldi; ölenlerin 119’u çocuklardan oluşuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan rapor, Gazze’de açlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunu doğruladı. Raporda, yaklaşık 500 bin kişinin akut yetersiz beslenme ve ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Kıtlığın tamamen insan kaynaklı olduğu vurgulanırken, İsrail’in yardım girişlerini kısıtlaması ve altyapının çökmesi krizin temel nedenleri olarak gösterildi.

Uzmanlar, durumun daha da kötüleşmemesi için acil insani yardım çağrısında bulunurken, Gazze’deki hastaneler ve sağlık birimlerinin de ciddi şekilde yetersiz kaldığı bildiriliyor. Bölgedeki açlık ve gıda krizinin önlenmesi için uluslararası toplumdan acil destek talep ediliyor.



