Diplomasi umudu doğmuştu, Trump’tan savaş çıkışı geldi! “İran’ın altyapısını vurmaya çok yaklaştım”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik tehdit dozunu yükselten açıklamalarda bulundu. Sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savunan Trump, ülkenin hızla zayıfladığını öne sürdü.

Trump paylaşımında, İran ordusunun artık eski gücünden uzak olduğunu iddia ederek, “İran ordusu tam anlamıyla bir enkaz halinde. Donanması ve hava kuvvetleri gibi unsurlarının büyük bölümü artık fiilen mevcut bile değil. Tamamen yenilgiye uğratıldılar. İran çok konuşuyor ama hiçbir şey yapmıyor. Ortadoğu'nun kabadayısı öldü. Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar” ifadelerini kullandı.

"DENİZ HARP TARİHİNDEKİ EN BAŞARILI ABLUKA"

ABD Başkanı, İran’a yönelik uygulanan deniz ablukasının da son derece etkili olduğunu savundu. Amerikan medyasını eleştiren Trump, “Sahte haber medyası, ABD'nin deniz ablukasının ne kadar etkili olduğunu haber yapmayı reddediyor. Bu, deniz harp tarihindeki en başarılı abluka. Biz istemediğimiz sürece hiçbir şey geçemiyor. Bu tam anlamıyla çelik bir duvar. İran neredeyse hiç ticaret yapamıyor, ordusuna ya da diğer faturalarına ödeme yapamıyor ve hızla başarısız bir devlete dönüşüyor. Çok miktarda petrolün dışarı çıkması ise ayrı bir konu. Allah'a hamdolsun” dedi.

HEDEFTE SANTRALLER VE KÖPRÜLER VAR

Trump, sosyal medya açıklamalarının ardından Fox News Dış Haberler Muhabiri Trey Yingst’e verdiği röportajda da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İran’a yönelik askeri operasyonların kapsamının genişletilebileceğinin sinyalini veren Trump, kritik altyapı tesislerini hedef alma noktasına geldiklerini söyledi.

“İran'a yönelik hava saldırılarına her an memnuniyetle devam edebilirim” diyen Trump, “Şu anda İran'daki kritik elektrik santrallerini ve stratejik köprüleri doğrudan hedef almaya giderek çok daha fazla yaklaştım” ifadelerini kullandı.

"PİLOTLARIMIZIN KURTULMASI ŞANS"

Röportajında düşürülen bir ABD askeri helikopteriyle ilgili de konuşan Trump, olayın ayrıntılarına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Trump, “İran menşeli bir intihar insansız hava aracı, havada infilak etmek yerine inanılmaz bir şekilde iki pilotumuzun tam arasına sıkışıp kalmıştı. İHA o sırada alev almıştı ancak şans eseri patlamamıştı. Pilotlarımızın kurtulması inanılmaz bir şans” dedi.

Öte yandan iki ülke arasında diplomatik temasların tamamen kopmadığı da ortaya çıktı. Fox News’e konuşan bir diplomat, Katarlı arabulucuların Tahran’da İranlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini ve taraflar arasında kalan anlaşmazlıkların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.