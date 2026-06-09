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Trump 'karşılık vereceğiz' demişti: ABD ordusundan kritik Ortadoğu hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, devriye gezen bir ABD helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, “ABD’nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekiyor” dedi. Daha sonra ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları Basra Körfezi’nde görüldü

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Trump 'karşılık vereceğiz' demişti: ABD ordusundan kritik Ortadoğu hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken düşen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Trump, bu saldırıya karşılık vereceklerini açıkladı.

YAKIT İKMAL UÇAKLARI BASRA KÖRFEZİ’NDE

Trump’ın açıklamasının ardından, “Flight Radar” verilerine göre ABD ordusuna ait bazı yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi ve çevresinde uçuş yaptığı tespit edildi. Uçuş hareketliliğinin, olası bir askeri operasyon öncesinde lojistik hazırlık olabileceği değerlendiriliyor. Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ABD ordusunun bölgedeki hareketliliği artırdığı gözlemleniyor.

APACHE HELİKOPTERİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Trump, yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinde görev yapan bir Apache helikopterin İran tarafından hedef alınarak düşürüldüğünü öne sürdü. ABD Başkanı, bu durumun ABD’nin bölgedeki varlığına yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

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TRUMP’TAN MİSİLLEME AÇIKLAMASI

Trump, açıklamasında “ABD’nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir" dedi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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