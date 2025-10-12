Çocuk istismarcısı şarkıcı cezaevinde öldürüldü

Çocuk istismarcısı şarkıcı cezaevinde öldürüldü
Yayınlanma:
Güncelleme:
İngiltere'de eski Lostprophets solisti ve çocuk cinsel istismarı suçlusu Ian Watkins'in hapishanede ölümünün ardından iki kişi cinayet şüphesiyle tutuklandı.

İngiltere'de 48 yaşındaki Watkins, bir bebeğe tecavüz girişimini de içeren bir dizi cinsel suçunu itiraf ettikten sonra HMP Wakefield'da 29 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ve şartlı tahliye ile altı yıl daha hapis yatacaktı.

21 Eylül 2012'de Pontypridd'deki evinde uyuşturucu arama emri uygulanarak çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve depolama cihazı ele geçirildikten sonra tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

The Guardian'ın haberine göre West Yorkshire polisinden yapılan açıklamada, "HMP Wakefield'da bir adamın ölümünün ardından dedektifler cinayet soruşturması başlattı.

"Bu sabah (11 Ekim Cumartesi) saat 9.39'da, hapishane personeli tarafından bir mahkumun ciddi bir saldırıya uğradığı ihbarı üzerine polis memurları çağrıldı. 48 yaşındaki bir adam ağır yaralı olarak bulundu. Tıbbi müdahaleye rağmen olay yerinde öldüğü ilan edildi. 25 ve 43 yaşlarında iki adam cinayet şüphesiyle tutuklandı ve şu anda polis gözetiminde.”

BIÇAKLANIP ÖLMEMİŞTİ

Watkins, 2023 yılında aynı cezaevinde meydana gelen bir olayda bıçaklanmıştı ve altı saat sonra cezaevi görevlileri tarafından kurtarılmadan önce diğer üç mahkum tarafından rehin alındığı bildirilen olayda hayati tehlike arz etmeyen yaralar almıştı.

Gazze’yi yönetmek isteyen Blair pedofil Epstein’la görüşmüşGazze’yi yönetmek isteyen Blair pedofil Epstein’la görüşmüş

CEZASI UZATILMIŞTI

Cardiff Kraliyet Mahkemesi'nde hüküm giydiğinde, şarkıcıya cezası uzatıldığı söylendi ve yargıç, suçlarının “ahlaksızlığın yeni boyutlarına ulaştığını” belirtti.

Trump’a İngiltere ziyaretinde pedofil Epstein şokuTrump’a İngiltere ziyaretinde pedofil Epstein şoku

2019 yılında hapishanede cep telefonu ile yakalandıktan sonra, mahkemeye “katiller, toplu katiller, tecavüzcüler, pedofiller, seri katiller, en kötülerinin en kötüleriyle” birlikte hapsedildiğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Dünya
Zayıf insanlar hastalığı daha şiddetli geçiriyor
Zayıf insanlar hastalığı daha şiddetli geçiriyor
Köpekbalığının saldırdığı çocuk 1.000 kilometre uzağa götürüldü
Köpekbalığının saldırdığı çocuk 1.000 kilometre uzağa götürüldü
13 milyon dolarlık kokainle yakalandılar
13 milyon dolarlık kokainle yakalandılar