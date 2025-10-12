Çocuk istismarcısı şarkıcı cezaevinde öldürüldü

İngiltere'de 48 yaşındaki Watkins, bir bebeğe tecavüz girişimini de içeren bir dizi cinsel suçunu itiraf ettikten sonra HMP Wakefield'da 29 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ve şartlı tahliye ile altı yıl daha hapis yatacaktı.

21 Eylül 2012'de Pontypridd'deki evinde uyuşturucu arama emri uygulanarak çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve depolama cihazı ele geçirildikten sonra tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

The Guardian'ın haberine göre West Yorkshire polisinden yapılan açıklamada, "HMP Wakefield'da bir adamın ölümünün ardından dedektifler cinayet soruşturması başlattı.

"Bu sabah (11 Ekim Cumartesi) saat 9.39'da, hapishane personeli tarafından bir mahkumun ciddi bir saldırıya uğradığı ihbarı üzerine polis memurları çağrıldı. 48 yaşındaki bir adam ağır yaralı olarak bulundu. Tıbbi müdahaleye rağmen olay yerinde öldüğü ilan edildi. 25 ve 43 yaşlarında iki adam cinayet şüphesiyle tutuklandı ve şu anda polis gözetiminde.”

BIÇAKLANIP ÖLMEMİŞTİ

Watkins, 2023 yılında aynı cezaevinde meydana gelen bir olayda bıçaklanmıştı ve altı saat sonra cezaevi görevlileri tarafından kurtarılmadan önce diğer üç mahkum tarafından rehin alındığı bildirilen olayda hayati tehlike arz etmeyen yaralar almıştı.

Gazze’yi yönetmek isteyen Blair pedofil Epstein’la görüşmüş

CEZASI UZATILMIŞTI

Cardiff Kraliyet Mahkemesi'nde hüküm giydiğinde, şarkıcıya cezası uzatıldığı söylendi ve yargıç, suçlarının “ahlaksızlığın yeni boyutlarına ulaştığını” belirtti.

Trump’a İngiltere ziyaretinde pedofil Epstein şoku

2019 yılında hapishanede cep telefonu ile yakalandıktan sonra, mahkemeye “katiller, toplu katiller, tecavüzcüler, pedofiller, seri katiller, en kötülerinin en kötüleriyle” birlikte hapsedildiğini söyledi.