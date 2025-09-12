Çizgi dizi ABD'yi karıştırdı

Muhafazakar gençlik aktivist örgütü Turning Point ABD'nin kurucusu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın müttefiki Charlie Kirk, Utah'ın Orem kentindeki Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlik sırasında vurulduktan sonra çarşamba günü öldü.

Dizinin ana karakterlerinden Eric Cartman'ın Kirk'ü parodileyen bir bölümünün tekrar yayını olan “South Park” bölümü, Kirk'ün ölümünün ardından kanalın yayın programından kaldırıldı. ancak bölüm ülkeyi birbirine katmayı sürdürüyor.

TRUMP DESTEKÇİLERİ ÇİZGİ FİLMİ SUÇLADI

Donald Trump destekçileri 6 Ağustos tarihli bu bölüm ile Charlie Kirk'ün suikastı arasında bağlantı kuruyor.

Bu olayın cinayete neden olduğu yönünde herhangi bir kanıt bulunmamakla birlikte, X'teki birçok kişi bu hiciv ile cinayet arasında bağlantı kuruyor.

Bir Trump destekçisi “Trey Parker ve Matt Stone'un elleri kanlı. South Park'ı tüm yayın hizmetlerinden kaldırın” ifadelerini kullandı.

Bir diğeri ise “South Park, Kirk'ün öldürülmesi için gerekli olan nefreti kesinlikle körükledi” diye ekledi. Bir başkası ise “Charlie'nin anısına South Park'ın yayından kaldırılmasından yanayım” dedi.

PLATFORMDAN HALEN ULAŞILIYOR

Bölüm ilk olarak ağustos ayı başında yayımlanmasının ardından tekrar yayımlanacaktı.

Bölüm TV takviminden kaldırılmış olsa da çizgi dizinin yayımlandığı platformlardan halen ulaşılabiliyor.

Charlie Kirk suikastında şüpheli ortada yok: FBI çaresiz kaldı fotoğrafla yardım istedi

Bu bölümde dizi karakteri Cartman, sağcı siyasi aktivistin tavırlarını ve çatışmacı tartışma tarzını taklit ederek Kirk'ün kişiliğini üstleniyor. People'a göre Cartman da Kirk gibi, kendi görüşlerine katılmayanlarla tartıştığı sağcı bir podcast programı sunuyor.

KIRK 'KOMİK' DEMİŞTİ

7 Ağustos'ta, bölümün yayınlanmasının ardından Kirk, TikTok'ta bölümü “komik” olarak nitelendirdi.

“South Park bölümü yayınlandı ve dürüst olmak gerekirse, çok komik. Bir kısmı tipik mizah gibi, ama çok komikti."

Çarşamba günü Kirk'ün ölümünün ardından, Kirk'ün birçok muhafazakar destekçisi, Kirk'le alay ettikleri ve muhafazakarları hedef aldıkları iddiasıyla “South Park”ın yaratıcılarını eleştirdi.

Birçok Cumhuriyetçi ve Demokrat lider de Kirk'ün öldürülmesini kınadı.

TRUMP ŞEHİT İLAN ETTİ

Başkan Donald Trump, Çarşamba günü sosyal medyada paylaştığı bir video mesajında Kirk'ün suikastını “iğrenç” olarak nitelendirdi.

İsrail ve Trump destekçisi Charlie Kirk’e suikast düzmece mi?

“Charlie milyonlara ilham verdi ve bu gece onu tanıyan ve seven herkes şok ve dehşet içinde birleşti” dedi. “Charlie, çok sevdiği ülkesinde açık tartışma davasına hayatını adayan bir vatanseverdi.”

Trump ayrıca Kirk'ü “hakikat ve özgürlük için şehit” olarak nitelendirdi.

Şüpheli katilin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.