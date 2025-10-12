Çin’den Kuzey Kore’ye iş birliği vaadi

Çin’den Kuzey Kore’ye iş birliği vaadi
Yayınlanma:
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a Çin'in uluslararası ve bölgesel konularda stratejik iş birliğini sağlamlaştırmaya hazır olduğunu söylediğini Kuzey Kore devlet medyası pazar günü bildirdi.

Kuzey Kore devlet ajansı Kore Merkez Haber Ajansı'na (KCNA) göre Xi, Kuzey Kore liderinin Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. kuruluş yıldönümü için gönderdiği tebrik telgrafına yanıt olarak perşembe günü Kim'e gönderdiği mesajda Çin'in taahhüdünü yeniden teyit etti.

‘ZAMAN GEÇTİKÇE SAĞLAMLAŞIYOR’

KCNA, Xi'nin “Kuzey Kore ve Çin, birbirlerine yardım eden 'büyük komşular, dostlar ve yoldaşlar'dır ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluk zaman geçtikçe daha da sağlamlaşmaktadır” dediğini aktardı.

Kuzey Kore yeni hava savunma sistemlerini test ettiKuzey Kore yeni hava savunma sistemlerini test etti

‘GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ’

Xi, Çin'in Kuzey Kore ile geleneksel dostluğu miras almaya ve daha da geliştirmeye hazır olduğunu, dostane ilişkilerin ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin derinleştirilmesini istediğini söyledi.

Kuzey Kore ABD’yi vurabilen füzesini tanıttıKuzey Kore ABD’yi vurabilen füzesini tanıttı

Xi, Çin'in iki ülke halklarına daha fazla refah sağlamak ve bölgedeki barış, istikrar, uluslararası eşitlik ve adaleti ortaklaşa korumak için “uluslararası ve bölgesel konularda stratejik işbirliğini güçlendirmeye” hazır olduğunu da belirtti.

6 YIL SONRA GÖRÜŞTÜLER

Kim ve Xi, geçen ay Kuzey Kore liderinin askeri geçit törenine katılmak üzere Pekin'e yaptığı ziyaret sırasında altı yıldan sonra ilk kez bir araya geldi ve Pyongyang'ın Rusya ile askeri ittifakı nedeniyle zedelenen ilişkilerini yeniden rayına oturtmayı başardı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Dünya
Japonya bir İngiliz ve bir Amerikalıyı tutukladı
Japonya bir İngiliz ve bir Amerikalıyı tutukladı
İsrail'den rehine takası açıklaması
İsrail'den rehine takası açıklaması
Av iyi geçti balıkçılar halka bedava dağıttı
Av iyi geçti balıkçılar halka bedava dağıttı