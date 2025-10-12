Çin’den Kuzey Kore’ye iş birliği vaadi

Kuzey Kore devlet ajansı Kore Merkez Haber Ajansı'na (KCNA) göre Xi, Kuzey Kore liderinin Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. kuruluş yıldönümü için gönderdiği tebrik telgrafına yanıt olarak perşembe günü Kim'e gönderdiği mesajda Çin'in taahhüdünü yeniden teyit etti.

‘ZAMAN GEÇTİKÇE SAĞLAMLAŞIYOR’

KCNA, Xi'nin “Kuzey Kore ve Çin, birbirlerine yardım eden 'büyük komşular, dostlar ve yoldaşlar'dır ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluk zaman geçtikçe daha da sağlamlaşmaktadır” dediğini aktardı.

‘GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ’

Xi, Çin'in Kuzey Kore ile geleneksel dostluğu miras almaya ve daha da geliştirmeye hazır olduğunu, dostane ilişkilerin ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin derinleştirilmesini istediğini söyledi.

Xi, Çin'in iki ülke halklarına daha fazla refah sağlamak ve bölgedeki barış, istikrar, uluslararası eşitlik ve adaleti ortaklaşa korumak için “uluslararası ve bölgesel konularda stratejik işbirliğini güçlendirmeye” hazır olduğunu da belirtti.

6 YIL SONRA GÖRÜŞTÜLER

Kim ve Xi, geçen ay Kuzey Kore liderinin askeri geçit törenine katılmak üzere Pekin'e yaptığı ziyaret sırasında altı yıldan sonra ilk kez bir araya geldi ve Pyongyang'ın Rusya ile askeri ittifakı nedeniyle zedelenen ilişkilerini yeniden rayına oturtmayı başardı.