Çin'den Gazze çağrısı: Kalıcı çözüm iki devletli formül

Çin Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında bölgedeki insani krizin acilen giderilmesi ve gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Sözcü Guo, Çin'in "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesini benimsediğini ve iki devletli çözümü desteklediğini teyit etti. Guo, "Filistin sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunması için uluslararası toplumla işbirliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

ÇİN BARIŞ SÜRECİNDE AKTİF ROL ALACAK

Çin'in açıklaması, bölgede artan diplomatik temasların ardından geldi. Pekin yönetimi, Orta Doğu'daki barış sürecinde aktif rol almaya devam edeceğini sinyal verirken, insani yardım faaliyetlerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.