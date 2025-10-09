Çin’den ABD ve Kanada’ya karşı yasak

Çin, ABD ve Kanada'dan 14 şirket ve kuruluşu "güvenilmez varlık" listesine aldı. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu şirket ve kuruluşların Çin'in egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarına zarar verdiği belirtildi.

İŞBİRLİĞİNE YASAK

Listede ABD'li dron savar teknolojisi şirketleri Dedrone by Axon ve DZYNE Technologies, Kanada merkezli çip analiz firması TechInsights ve Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu yer alıyor. Bu kararla birlikte listeye alınan şirketlerin Çin'de ticaret ve yatırım yapmaları, Çinli şirketlerle her türlü işbirliğinde bulunmaları yasaklandı.

TAYVAN'LA İŞBİRLİĞİ SUÇLAMASI

Çin yetkilileri, söz konusu şirket ve kuruluşların Tayvan ile askeri-teknik işbirliği yapmak, Çin aleyhine açıklamalarda bulunmak ve Çin şirketlerine yönelik baskılara destek vermekle suçladı. Bu hamle, Çin'in 25 Eylül'de altı ABD şirketini daha aynı listeye eklemesinin ardından geldi.

Pekin yönetimi, Tayvan'ın kendi toprağı olduğunu savunurken, ABD'nin Ada'ya silah satışına ve askeri işbirliğine şiddetle karşı çıkıyor. Son yaptırımlar, Çin'in egemenlik ve güvenlik endişeleri doğrultusunda yabancı şirketlere yönelik tedbirlerini artırdığını gösteriyor.